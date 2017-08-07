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    Талалаев считает, что в ЦСКА Кокорин уже давно стал бы лучшим бомбардиром РФПЛ

    Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев оценил игру нападающего «Зенита» Александра Кокорина в матче четвертого тура РФПЛ со «Спартаком» (5:1), в котором форвард стал автором одного из забитых мячей. По мнению специалиста, если бы 26-летний игрок в свое время выбрал ЦСКА, а не петербуржцев, он бы уже давно стал лучшим снайпером Премьер-лиги.

    «Зенит» реализовал все удары в створ, и это повод еще раз сказать об индивидуальном мастерстве. В моем представлении Кокорин был и остается одним из лучших наших нападающих – в этом легко удостовериться, подняв мои прежние интервью. Для меня очевидно было, что как только появится правильно использующий его тренер, Александр должен выстрелить. Что сейчас и происходит. Перейди Кокорин несколько лет назад в ЦСКА – давно стал бы лучшим бомбардиром.

    Обратите внимание, в каждом из эпизодов Джикии приходилось прилагать все больше и больше усилий, чтобы обезвредить Кокорина. Четвертый по счету подкат обернулся для защитника предупреждением. Мячи сегодня доставляются Кокорину практически из любой точки, а с приходом Мамманы он и из левого полуфланга будет их получать. Кришито ему всегда пасовал и пасует. А если еще и центральный защитник подключится – вообще раздолье для нападающего будет», – сказал Талалаев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.08.2017 17:28
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17743

      paracetamol 7 августа 2017, 18:29

      У Гиннера откуда бабло по 4 ляма ему платить?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1308

      Taps 7 августа 2017, 18:20

      Ха-ха.
      Только Манчини заставил его завязать с девками и шампусиком.

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