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  • Талалаев считает, что в ЦСКА Кокорин уже давно стал бы лучшим бомбардиром РФПЛ

Талалаев считает, что в ЦСКА Кокорин уже давно стал бы лучшим бомбардиром РФПЛ

7 августа 2017, 17:28
2

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев оценил игру нападающего «Зенита» Александра Кокорина в матче четвертого тура РФПЛ со «Спартаком» (5:1), в котором форвард стал автором одного из забитых мячей. По мнению специалиста, если бы 26-летний игрок в свое время выбрал ЦСКА, а не петербуржцев, он бы уже давно стал лучшим снайпером Премьер-лиги.

«Зенит» реализовал все удары в створ, и это повод еще раз сказать об индивидуальном мастерстве. В моем представлении Кокорин был и остается одним из лучших наших нападающих – в этом легко удостовериться, подняв мои прежние интервью. Для меня очевидно было, что как только появится правильно использующий его тренер, Александр должен выстрелить. Что сейчас и происходит. Перейди Кокорин несколько лет назад в ЦСКА – давно стал бы лучшим бомбардиром.

Обратите внимание, в каждом из эпизодов Джикии приходилось прилагать все больше и больше усилий, чтобы обезвредить Кокорина. Четвертый по счету подкат обернулся для защитника предупреждением. Мячи сегодня доставляются Кокорину практически из любой точки, а с приходом Мамманы он и из левого полуфланга будет их получать. Кришито ему всегда пасовал и пасует. А если еще и центральный защитник подключится – вообще раздолье для нападающего будет», – сказал Талалаев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Кокорин Александр Талалаев Андрей
Комментарии (2)
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Taps
1502119249
Ха-ха. Только Манчини заставил его завязать с девками и шампусиком.
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paracetamol
1502119775
У Гиннера откуда бабло по 4 ляма ему платить?
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