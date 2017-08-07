Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бушманов – о поражении «Спартака»: «И топ-клубы проигрывают с таким счетом, когда у одной команды практически все залетает, а у другой не идет»

    Бывший защитник «Спартака», а ныне старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов отметил, что у красно-белых ничего не получалось в матче четвертого тура РФПЛ с «Зенитом» (1:5). По мнению специалиста, даже у топ-команд бывают такие провальные игры, когда не идет, а у соперника залетает почти все.

    – Как сами себе объясняете крупное поражение «Спартака» от «Зенита»? Чего москвичам не хватило для того, чтобы сыграть более удачно?

    – «Спартаку» вчера не хватило много чего. У команды ничего не получалось. «Зенит» был в этом матче быстрее и выигрывал больше единоборств. В этом главные причины. Такие матчи всегда особенные, и красно-белые это, конечно, понимали, поэтому о недонастрое говорить не нужно.

    – Почему «Спартак» проигрывал так много единоборств?

    – Просто в этом матче «Зенит» был лучше, острее, а у их соперника не получалось. Такое бывает, когда у команды что-то пошло не так.

    – Нельзя ли сказать, что это поражение – тренерское?

    – Когда команда проигрывает с таким счетом, нельзя говорить, что виноват кто-то один. Виноваты все. И тренерский штаб в том числе.

    – Многие винят в поражении Артема Реброва.

    – Я с этим не согласен. Ошибались все, просто это был не день «Спартака». Такое случается, пусть и не часто. И топ-клубы проигрывают с таким счетом, когда у одной команды практически все залетает, а у другой не идет. Здесь важно то, как команда реагирует на подобные результаты и как она выходит из такой ситуации.

    Уверен, что у «Спартака» хватит характера, потому что это опытная команда, которая уже бывала в таких ситуациях. Для футболистов это должно стать хорошим уроком. Они должны сейчас встряхнуться, проснуться и снова начинать вкалывать.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.08.2017 13:58
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +109

      _CSKA_Forever 7 августа 2017, 18:27

      Жалко лишь то,что пенальти залетел,а то бы было,как в известной песне)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +411

      aam 7 августа 2017, 15:56

      Обосрались

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1294

      SPbZenit12 7 августа 2017, 15:39

      Судя по интервью, то чтобы Спартаку выиграть - нужно чтобы был их день и им везло? Мы прошлый сезон уже видели везучий. А по факту Спартак вчера не создал ничего!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +454

      Filllllll > SPbZenit12 7 августа 2017, 17:15

      Ну, Промес с метра в пустые ворота, например, не попал...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17743

      paracetamol 7 августа 2017, 15:37

      Нашел топ-клуп с 10-го места.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +752

      апоголлл 7 августа 2017, 15:19

      ладно, проиграли матч но не чемпионат,но ребят с такой игрой в лиге чемпионов не то что 5 а то и 10 вколошматят,надо делать выводы,и конкретные выводы из состава некоторых горе-футболистов,не тянут.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 > апоголлл 7 августа 2017, 18:50

      а у нас в последнее время станут чемпионами а в лч потом летят

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +752

      апоголлл > anri1703 7 августа 2017, 20:24

      такова наша лига,уровень не тот.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +729

      deimos88 7 августа 2017, 15:01

      Бушманов матч внимательно смотрел? у Спартака было три момента не считая пенальти, три момента за 90 минут. ошибка Спартака это прежде всего инертный Попов, и полное УГ игра Комбарова,

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +675

      vladimir63 > deimos88 7 августа 2017, 18:08

      да и реброва убрать ! он пропустил всё что летело в ворота ! и один сам туда затолкал - А-ЛЯ филимонов !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы > VVM1964 8 августа 2017, 00:13

      Иногда мнение дилетанта оказывается очень верным. Манчини тактически переиграл Карреру. Я согласен с Вами, надо было играть вторым номером, с тремя центральными и, возможно, двумя нападающими. Отдать территорию и бросать в прорывы Зе и Луиса.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11239

      alp 7 августа 2017, 14:53

      Просто Зенит по всем статьям переиграл Спартак.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 августа 2017, 14:40

      Просто это был не день Спартака.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33432

      oyabun 7 августа 2017, 14:11

      Настораживает другое. Уже третий матч подряд Спартак ничего не может забить с игры. Реализация голевых моментов просто катастрофическая!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 7 августа 2017, 14:05

      Спартак крупно проиграл , Спартак разгромили , может хватит уже об этом писать? Матч вчера еще закончился , а новости об матче будут еще неделю тянуться , может какие то другие новости по мимо матча Зенит-Спартак появятся ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11239

      alp > Mishanj 7 августа 2017, 14:54

      прими поражение как мужик, ибо просрали по-делу

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +541

      Владимирыч > alp 7 августа 2017, 14:56

      Проиграли по делу. но нельзя не отметить тот факт, что у "Зенита" действительно залетело все: пять ударов в створ - пять голов. Такое не каждый матч бывает, согласись.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +752

      апоголлл > alp 7 августа 2017, 15:22

      не, не просрали,а продристали.молодцы.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +675

      vladimir63 > Владимирыч 7 августа 2017, 18:09

      бывает - если в воротах РЕБРОВ ! не первый матч у него такой !

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11