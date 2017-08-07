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  • Бушманов – о поражении «Спартака»: «И топ-клубы проигрывают с таким счетом, когда у одной команды практически все залетает, а у другой не идет»

Бушманов – о поражении «Спартака»: «И топ-клубы проигрывают с таким счетом, когда у одной команды практически все залетает, а у другой не идет»

7 августа 2017, 13:58
22

Бывший защитник «Спартака», а ныне старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов отметил, что у красно-белых ничего не получалось в матче четвертого тура РФПЛ с «Зенитом» (1:5). По мнению специалиста, даже у топ-команд бывают такие провальные игры, когда не идет, а у соперника залетает почти все.

– Как сами себе объясняете крупное поражение «Спартака» от «Зенита»? Чего москвичам не хватило для того, чтобы сыграть более удачно?

– «Спартаку» вчера не хватило много чего. У команды ничего не получалось. «Зенит» был в этом матче быстрее и выигрывал больше единоборств. В этом главные причины. Такие матчи всегда особенные, и красно-белые это, конечно, понимали, поэтому о недонастрое говорить не нужно.

– Почему «Спартак» проигрывал так много единоборств?

– Просто в этом матче «Зенит» был лучше, острее, а у их соперника не получалось. Такое бывает, когда у команды что-то пошло не так.

– Нельзя ли сказать, что это поражение – тренерское?

– Когда команда проигрывает с таким счетом, нельзя говорить, что виноват кто-то один. Виноваты все. И тренерский штаб в том числе.

– Многие винят в поражении Артема Реброва.

– Я с этим не согласен. Ошибались все, просто это был не день «Спартака». Такое случается, пусть и не часто. И топ-клубы проигрывают с таким счетом, когда у одной команды практически все залетает, а у другой не идет. Здесь важно то, как команда реагирует на подобные результаты и как она выходит из такой ситуации.

Уверен, что у «Спартака» хватит характера, потому что это опытная команда, которая уже бывала в таких ситуациях. Для футболистов это должно стать хорошим уроком. Они должны сейчас встряхнуться, проснуться и снова начинать вкалывать.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Бушманов Евгений
Комментарии (22)
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XaXatyn
1502103938
Спартак крупно проиграл , Спартак разгромили , может хватит уже об этом писать? Матч вчера еще закончился , а новости об матче будут еще неделю тянуться , может какие то другие новости по мимо матча Зенит-Спартак появятся ?
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oyabun
1502104269
Настораживает другое. Уже третий матч подряд Спартак ничего не может забить с игры. Реализация голевых моментов просто катастрофическая!
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Диктор
1502106008
Просто это был не день Спартака.
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alp
1502106802
Просто Зенит по всем статьям переиграл Спартак.
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deimos88
1502107278
Бушманов матч внимательно смотрел? у Спартака было три момента не считая пенальти, три момента за 90 минут. ошибка Спартака это прежде всего инертный Попов, и полное УГ игра Комбарова,
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апоголлл
1502108361
ладно, проиграли матч но не чемпионат,но ребят с такой игрой в лиге чемпионов не то что 5 а то и 10 вколошматят,надо делать выводы,и конкретные выводы из состава некоторых горе-футболистов,не тянут.
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paracetamol
1502109468
Нашел топ-клуп с 10-го места.
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SPbZenit12
1502109568
Судя по интервью, то чтобы Спартаку выиграть - нужно чтобы был их день и им везло? Мы прошлый сезон уже видели везучий. А по факту Спартак вчера не создал ничего!
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aam
1502110612
Обосрались
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_CSKA_Forever
1502119653
Жалко лишь то,что пенальти залетел,а то бы было,как в известной песне)
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