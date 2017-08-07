Бушманов – о поражении «Спартака»: «И топ-клубы проигрывают с таким счетом, когда у одной команды практически все залетает, а у другой не идет»

Бывший защитник «Спартака», а ныне старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов отметил, что у красно-белых ничего не получалось в матче четвертого тура РФПЛ с «Зенитом» (1:5). По мнению специалиста, даже у топ-команд бывают такие провальные игры, когда не идет, а у соперника залетает почти все.

– Как сами себе объясняете крупное поражение «Спартака» от «Зенита»? Чего москвичам не хватило для того, чтобы сыграть более удачно?

– «Спартаку» вчера не хватило много чего. У команды ничего не получалось. «Зенит» был в этом матче быстрее и выигрывал больше единоборств. В этом главные причины. Такие матчи всегда особенные, и красно-белые это, конечно, понимали, поэтому о недонастрое говорить не нужно.

– Почему «Спартак» проигрывал так много единоборств?

– Просто в этом матче «Зенит» был лучше, острее, а у их соперника не получалось. Такое бывает, когда у команды что-то пошло не так.

– Нельзя ли сказать, что это поражение – тренерское?

– Когда команда проигрывает с таким счетом, нельзя говорить, что виноват кто-то один. Виноваты все. И тренерский штаб в том числе.

– Многие винят в поражении Артема Реброва.

– Я с этим не согласен. Ошибались все, просто это был не день «Спартака». Такое случается, пусть и не часто. И топ-клубы проигрывают с таким счетом, когда у одной команды практически все залетает, а у другой не идет. Здесь важно то, как команда реагирует на подобные результаты и как она выходит из такой ситуации.

Уверен, что у «Спартака» хватит характера, потому что это опытная команда, которая уже бывала в таких ситуациях. Для футболистов это должно стать хорошим уроком. Они должны сейчас встряхнуться, проснуться и снова начинать вкалывать.