«Ювентус» отказался от покупки Гарая и переключил свое внимание на Кайо

«Ювентус» рассматривает возможность приобретения защитника «Сан-Паулу» Родриго Кайо. Изначально туринцы хотели заполучить Эсекьеля Гарая из «Валенсии», однако их не устроила требуемая сумма в 25 миллионов евро, которую оранжевые так и не захотели понижать.

Теперь же «бьянконери» обратили свое внимание на 24-летнего бразильца, который может обойтись «старой синьоре» в 16 миллионов.

Интерес к Кайо также проявляют «Интер», «Милан», «Рома» и «Лацио».

Сегодня появилась информация, что на экс-защитника «Зенита» Гарая претендует московский «Спартак».