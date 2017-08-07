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    «Ювентус» отказался от покупки Гарая и переключил свое внимание на Кайо

    «Ювентус» рассматривает возможность приобретения защитника «Сан-Паулу» Родриго Кайо. Изначально туринцы хотели заполучить Эсекьеля Гарая из «Валенсии», однако их не устроила требуемая сумма в 25 миллионов евро, которую оранжевые так и не захотели понижать.

    Теперь же «бьянконери» обратили свое внимание на 24-летнего бразильца, который может обойтись «старой синьоре» в 16 миллионов.

    Интерес к Кайо также проявляют «Интер», «Милан», «Рома» и «Лацио».

    Сегодня появилась информация, что на экс-защитника «Зенита» Гарая претендует московский «Спартак».

    Источник: Football Espana

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    07.08.2017 13:46
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5444

      Приус 8 августа 2017, 08:07

      Уже защитники по таким ценам.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 8 августа 2017, 07:47

      Юве начал деньги считать?

      5
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