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    Неймар поприветствовал болельщиков «ПСЖ» перед игрой с «Амьеном»

    Новоиспеченный футболист французского «ПСЖ» Неймар присутствовал на первом матче команды в Лиге 1 против «Амьена» (2:0). Перед стартовым свистком бразилец поприветствовал торсиду парижан.

    По всей видимости, дебют южноамериканца во Франции состоится 13 августа в гостевом поединке против «Генгама».

    Напомним, что Неймар перешел из «Барселоны» на правах свободного агента, но перед этим игрок, потратив собственные 222 миллиона евро, по своей инициативе разорвал контракт с сине-гранатовыми.

    Источник: Twitter

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    05.08.2017 22:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +121

      rashidinho 6 августа 2017, 02:20

      Неужели в УЕФА все наивные или они просто от безвыходности молчат?

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