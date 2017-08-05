Неймар поприветствовал болельщиков «ПСЖ» перед игрой с «Амьеном»

Новоиспеченный футболист французского «ПСЖ» Неймар присутствовал на первом матче команды в Лиге 1 против «Амьена» (2:0). Перед стартовым свистком бразилец поприветствовал торсиду парижан.

По всей видимости, дебют южноамериканца во Франции состоится 13 августа в гостевом поединке против «Генгама».

Напомним, что Неймар перешел из «Барселоны» на правах свободного агента, но перед этим игрок, потратив собственные 222 миллиона евро, по своей инициативе разорвал контракт с сине-гранатовыми.