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    Мата обещает отдавать процент от зарплаты на благотворительность

    Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Хуан Мануэль Мата дал обещание, что теперь будет отдавать один процент от собственной зарплаты на нужды благотворительности, гласит The Player's Tribune.

    Деньги будут поступать в фонд «Общая цель», который занимается созданием футбольной инфраструктуры в тех местах, где ее недостает. В зону покрытия этой организации входят 80 стран мира, которые относятся к развивающимся.

    Зарплата испанского хавбека составляет 7 миллионов фунтов стерлингов в год.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.08.2017 20:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14

      pekasa 7 августа 2017, 01:57

      Мата - красавчик ))

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      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 5 августа 2017, 22:19

      Поступок! Уважаю! Мужик! P.S. Все бы так...

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 5 августа 2017, 21:27

      Доброе и хорошее дело!.. Не одним футболом жив человек...
      "Если к кому-то потянулась душа, не сопротивляйтесь. Она единственная точно знает, что нам надо....." (Эрих Мария Ремарк)

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      Рейтинг: +49

      30регион 5 августа 2017, 21:11

      7 лямов!!!почему хотя бы один из этих семи отдавать,но только не на создание футбольной инфраструктуры,а на лечении детей!

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