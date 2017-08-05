Мата обещает отдавать процент от зарплаты на благотворительность

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Хуан Мануэль Мата дал обещание, что теперь будет отдавать один процент от собственной зарплаты на нужды благотворительности, гласит The Player's Tribune.

Деньги будут поступать в фонд «Общая цель», который занимается созданием футбольной инфраструктуры в тех местах, где ее недостает. В зону покрытия этой организации входят 80 стран мира, которые относятся к развивающимся.

Зарплата испанского хавбека составляет 7 миллионов фунтов стерлингов в год.