Агент: «У Луческу болезнь Альцгеймера? Не хочу слушать этот бред»

Агент Аркадий Запорожану, представляющий интересы главного тренера сборной Турции Мирчи Луческу, назвал бредом домыслы турецких СМИ о болезни Альцгеймера, которой якобы подвержен румынский специалист.

«Не хочу даже слушать этот бред», – сказал Запорожану.

Презентация экс-наставника «Зенита» в должности рулевого турецкой национальной команды состоялась накануне. За какое-то время до нее местные СМИ распространили информацию о том, что Луческу тяжело болен.

На пресс-конференции один из журналистов задал вопрос 72-летнему тренеру по поводу наличия у него болезни Альцгеймера. В ответ Луческу рассмеялся, поинтересовался у журналиста о его возрасте и сказал, что после мероприятия им следует сделать совместное фото. В тоже время Луческу не дал ни подтверждения, ни опровержения о болезни.