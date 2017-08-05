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    Агент: «У Луческу болезнь Альцгеймера? Не хочу слушать этот бред»

    Агент Аркадий Запорожану, представляющий интересы главного тренера сборной Турции Мирчи Луческу, назвал бредом домыслы турецких СМИ о болезни Альцгеймера, которой якобы подвержен румынский специалист.

    «Не хочу даже слушать этот бред», – сказал Запорожану.

    Презентация экс-наставника «Зенита» в должности рулевого турецкой национальной команды состоялась накануне. За какое-то время до нее местные СМИ распространили информацию о том, что Луческу тяжело болен.

    На пресс-конференции один из журналистов задал вопрос 72-летнему тренеру по поводу наличия у него болезни Альцгеймера. В ответ Луческу рассмеялся, поинтересовался у журналиста о его возрасте и сказал, что после мероприятия им следует сделать совместное фото. В тоже время Луческу не дал ни подтверждения, ни опровержения о болезни.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.08.2017 17:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 августа 2017, 21:07

      И не только Альцгеймера)

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