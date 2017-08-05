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  • Агент: «У Луческу болезнь Альцгеймера? Не хочу слушать этот бред»

Агент: «У Луческу болезнь Альцгеймера? Не хочу слушать этот бред»

5 августа 2017, 17:53
1

Агент Аркадий Запорожану, представляющий интересы главного тренера сборной Турции Мирчи Луческу, назвал бредом домыслы турецких СМИ о болезни Альцгеймера, которой якобы подвержен румынский специалист.

«Не хочу даже слушать этот бред», – сказал Запорожану.

Презентация экс-наставника «Зенита» в должности рулевого турецкой национальной команды состоялась накануне. За какое-то время до нее местные СМИ распространили информацию о том, что Луческу тяжело болен.

На пресс-конференции один из журналистов задал вопрос 72-летнему тренеру по поводу наличия у него болезни Альцгеймера. В ответ Луческу рассмеялся, поинтересовался у журналиста о его возрасте и сказал, что после мероприятия им следует сделать совместное фото. В тоже время Луческу не дал ни подтверждения, ни опровержения о болезни.

Источник: Чемпионат.ком
Европа Турция Луческу Мирча
Комментарии (1)
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OfaZavr
1501956431
И не только Альцгеймера)
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