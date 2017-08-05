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    Ловчев: «У «Спартака» по-прежнему нет командного класса»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев выразил мнение, что «Спартак» на данный момент не обладает командным классом.

    По итогам прошлого сезона московский клуб стал чемпионом России, в нынешнем – после трех туров одержал одну победу и дважды сыграл вничью.

    «У «Спартака» по-прежнему нет командного класса. Кто-то скажет, что вот, мол, я недоволен всем. Это не так. Говорил не раз, что чемпионство абсолютно заслуженное. Но всегда хочется большего в плане игры.

    Пока не вижу выстроенных взаимодействий в «Спартаке». Вижу трех хороших нападающих – Промеса, Зе Луиша, Адриано, которые сильны индивидуально, но между собой в пас практически не играют. Сколько было контратак в игре с «Краснодаром», где они должны были забивать? Достаточно. И сколько завершилось голом? Ноль.

    «Спартак» играет в тот же футбол, что и в прошлом сезоне. Тогда часто везло, но вот с «Динамо» и «Уфой» – не повезло. В итоге – ничьи. Именно в этом, в командных взаимодействиях, вижу ощутимый потенциал для роста. Трансферы – это хорошо, но и нынешний состав может играть лучше», – сказал Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    05.08.2017 15:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +34

      leonleon 5 августа 2017, 16:57

      Нет командного класса? На мой взгляд командный класс есть у каждой команды как и индивидуальный класс. Из индивидуальностей каждого складывается среднее? Демагог чертов

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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 > leonleon 5 августа 2017, 17:08

      Демагог это ТЫ!!! А он что ни на есть СПАРТАКОВЕЦ! Говорит правду и главное - ИМЕЕТ НА ЭТО ПРАВО, в отличие от тебя и ещё кучи говорунов на сайте!!!!

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      Рейтинг: +34

      leonleon > Правдоруб100 5 августа 2017, 17:30

      Право говорить имеет каждый вне зависимости от того насколько ты истинный спартаковец. А выдавать мысль из разряда между нападающими спартака игры в спас, по моему это бред.

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      Рейтинг: +29

      slavian80 > 5 августа 2017, 18:06

      Спартак еще покажет ху ис ху.

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      Рейтинг: +29

      slavian80 > Правдоруб100 5 августа 2017, 18:06

      Согласен Спартак не показывает сейчас чемпионской игры. Но это только начало.

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