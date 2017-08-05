Ловчев: «У «Спартака» по-прежнему нет командного класса»

Нет командного класса? На мой взгляд командный класс есть у каждой команды как и индивидуальный класс. Из индивидуальностей каждого складывается среднее? Демагог чертов
Футбольный эксперт Евгений Ловчев выразил мнение, что «Спартак» на данный момент не обладает командным классом.
По итогам прошлого сезона московский клуб стал чемпионом России, в нынешнем – после трех туров одержал одну победу и дважды сыграл вничью.
«У «Спартака» по-прежнему нет командного класса. Кто-то скажет, что вот, мол, я недоволен всем. Это не так. Говорил не раз, что чемпионство абсолютно заслуженное. Но всегда хочется большего в плане игры.
Пока не вижу выстроенных взаимодействий в «Спартаке». Вижу трех хороших нападающих – Промеса, Зе Луиша, Адриано, которые сильны индивидуально, но между собой в пас практически не играют. Сколько было контратак в игре с «Краснодаром», где они должны были забивать? Достаточно. И сколько завершилось голом? Ноль.
«Спартак» играет в тот же футбол, что и в прошлом сезоне. Тогда часто везло, но вот с «Динамо» и «Уфой» – не повезло. В итоге – ничьи. Именно в этом, в командных взаимодействиях, вижу ощутимый потенциал для роста. Трансферы – это хорошо, но и нынешний состав может играть лучше», – сказал Ловчев.