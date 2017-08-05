Ловчев: «У «Спартака» по-прежнему нет командного класса»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев выразил мнение, что «Спартак» на данный момент не обладает командным классом.

По итогам прошлого сезона московский клуб стал чемпионом России, в нынешнем – после трех туров одержал одну победу и дважды сыграл вничью.

«У «Спартака» по-прежнему нет командного класса. Кто-то скажет, что вот, мол, я недоволен всем. Это не так. Говорил не раз, что чемпионство абсолютно заслуженное. Но всегда хочется большего в плане игры.

Пока не вижу выстроенных взаимодействий в «Спартаке». Вижу трех хороших нападающих – Промеса, Зе Луиша, Адриано, которые сильны индивидуально, но между собой в пас практически не играют. Сколько было контратак в игре с «Краснодаром», где они должны были забивать? Достаточно. И сколько завершилось голом? Ноль.

«Спартак» играет в тот же футбол, что и в прошлом сезоне. Тогда часто везло, но вот с «Динамо» и «Уфой» – не повезло. В итоге – ничьи. Именно в этом, в командных взаимодействиях, вижу ощутимый потенциал для роста. Трансферы – это хорошо, но и нынешний состав может играть лучше», – сказал Ловчев.