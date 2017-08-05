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  • Мутко: «Нашим клубам по силам выйти в основной турнир еврокубков»

Мутко: «Нашим клубам по силам выйти в основной турнир еврокубков»

5 августа 2017, 01:30
9

Глава РФС Виталий Мутко прокомментировал результаты жеребьевки еврокубков для российских клубов.

«Я считаю, что в Лиге чемпионов у ЦСКА («Янг Бойз» – прим. «Бомбардира») хорошие шансы. У «Краснодара» («Црвена Звезда») в Лиге Европы соперник посерьезнее, чем у «Зенита» («Утрехт»), но оба соперника проходимые. Мне кажется, что нашим клубам по силам справиться с задачами. У «Зенита» с такой комплектацией, с таким тренером все должно быть нормально, ну а «Краснодар»... у них появляется необходимый еврокубковый опыт, думаю, что и они справятся», – сказал Мутко.

Все три клуба РФПЛ начнут стадию плей-офф Лиги чемпионов и Европы на выезде. ЦСКА 15 августа сыграет в Берне, а «Зенит» и «Краснодар» – 17 числа в Утрехте и Белграде соответственно.

Источник: Интерфакс
Россия. Премьер-лига Лига Европы Краснодар Црвена Звезда ЦСКА Янг Бойз Зенит Утрехт Мутко Виталий
Комментарии (9)
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Борз-95
1501891161
Вряд ли если будут сливать разным Егудам.
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ДСА
1501896439
Это он комментариев на бомбардир начитался
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Aleks000
1501904876
Краснодару будет сложно
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alex1951
1501910063
Оптимизм Мудка прям зашкаливает ,совершенно забывая,что домашние игры клубы провели слабо. Сегодня никто ,кроме Мудка,не решился бы безоговорочно поставить на ЦСКА ,Зенит....
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bolela_16
1501912362
календарь может подвести...
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Бугимен
1501913201
А я верю в БЫКОВ, если соберутся то победят!ЦСКА,Зениту и Краснодару желаю только победы!Россия в перед!!!
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BAIv
1501940057
нашим клубам не по силам избавиться от мудко
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виктоша
1501989947
Очередное гениальное откровение вождя.
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slavko33002
1502113091
ЦСКА под вопросом.
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