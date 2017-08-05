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    Мутко: «Нашим клубам по силам выйти в основной турнир еврокубков»

    Глава РФС Виталий Мутко прокомментировал результаты жеребьевки еврокубков для российских клубов.

    «Я считаю, что в Лиге чемпионов у ЦСКА («Янг Бойз» – прим. «Бомбардира») хорошие шансы. У «Краснодара» («Црвена Звезда») в Лиге Европы соперник посерьезнее, чем у «Зенита» («Утрехт»), но оба соперника проходимые. Мне кажется, что нашим клубам по силам справиться с задачами. У «Зенита» с такой комплектацией, с таким тренером все должно быть нормально, ну а «Краснодар»... у них появляется необходимый еврокубковый опыт, думаю, что и они справятся», – сказал Мутко.

    Все три клуба РФПЛ начнут стадию плей-офф Лиги чемпионов и Европы на выезде. ЦСКА 15 августа сыграет в Берне, а «Зенит» и «Краснодар» – 17 числа в Утрехте и Белграде соответственно.

    Источник: Интерфакс

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    05.08.2017 01:30
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 7 августа 2017, 16:38

      ЦСКА под вопросом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      виктоша 6 августа 2017, 06:25

      Очередное гениальное откровение вождя.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 5 августа 2017, 16:34

      нашим клубам не по силам избавиться от мудко

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 5 августа 2017, 09:06

      А я верю в БЫКОВ, если соберутся то победят!ЦСКА,Зениту и Краснодару желаю только победы!Россия в перед!!!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 5 августа 2017, 08:52

      календарь может подвести...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 5 августа 2017, 08:14

      Оптимизм Мудка прям зашкаливает ,совершенно забывая,что домашние игры
      клубы провели слабо.
      Сегодня никто ,кроме Мудка,не решился бы безоговорочно поставить на ЦСКА ,Зенит....

      -1
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      Рейтинг: +8

      Aleks000 5 августа 2017, 06:47

      Краснодару будет сложно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +929

      ДСА 5 августа 2017, 04:27

      Это он комментариев на бомбардир начитался

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2411

      Борз-95 5 августа 2017, 02:59

      Вряд ли если будут сливать разным Егудам.

      -1
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