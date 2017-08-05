Мутко: «Нашим клубам по силам выйти в основной турнир еврокубков»

Глава РФС Виталий Мутко прокомментировал результаты жеребьевки еврокубков для российских клубов.

«Я считаю, что в Лиге чемпионов у ЦСКА («Янг Бойз» – прим. «Бомбардира») хорошие шансы. У «Краснодара» («Црвена Звезда») в Лиге Европы соперник посерьезнее, чем у «Зенита» («Утрехт»), но оба соперника проходимые. Мне кажется, что нашим клубам по силам справиться с задачами. У «Зенита» с такой комплектацией, с таким тренером все должно быть нормально, ну а «Краснодар»... у них появляется необходимый еврокубковый опыт, думаю, что и они справятся», – сказал Мутко.

Все три клуба РФПЛ начнут стадию плей-офф Лиги чемпионов и Европы на выезде. ЦСКА 15 августа сыграет в Берне, а «Зенит» и «Краснодар» – 17 числа в Утрехте и Белграде соответственно.