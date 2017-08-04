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  • Неймар: «Если бы я хотел заработать, то перешел бы в другой клуб»

Неймар: «Если бы я хотел заработать, то перешел бы в другой клуб»

4 августа 2017, 22:47
11

Новый нападающий «ПСЖ» Неймар поделился мнением о критике со стороны болельщиков «Барселоны».

«Я не сделал ничего плохого. Мне грустно от факта, что некоторые болельщики считают иначе. Надеюсь, таких людей меньшинство. Я всегда проявлял уважение к фанатам. Думаю, каждый игрок должен иметь право остаться в команде или покинуть ее. Никто не может ввести запрет на уход из клуба.

Все эти люди (критикующие футболиста – прим. «Бомбардира») ничего не знают о моей личной жизни. Деньги никогда не были моей мотивацией. Я думаю о том, чтобы быть счастливым вместе со своей семьей. Если бы я хотел заработать, то перешел бы в другой клуб», – сказал 25-летний бразилец.

Сумма сделки между каталонским и французским клубами варьируется от 222 миллионов евро до суммы выше полмиллиарда.

Источник: Goal.com
Франция. Лига 1 ПСЖ Неймар
Комментарии (11)
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Eds
1501876394
Да, ладно! Или Неймар раб клубов или раб денег... А если его устраивал исключительно футбол, то выбрал бы Англию... А так, лукавый Немар...
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BRO_football
1501877472
Барселона опозорила ПСЖ на весь мир в ЛЧ в прошлом году 6:1, и теперь как ни в чём ни бывало продаёт им своего лучшего игрока. Ну и как после этого о тебе не думать ничего плохого?
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insider_retro
1501878340
"...перешел бы в другой клуб..." До недавнего времени Арарат набирал игроков...
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Shpion23
1501879109
В Зенит?
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Павел Буре
1501879583
Ну перешел и перешел!!! ты 3,14здун неймар, если честно то роналду и месси сильнее чем ты на сегодняшний день. В ПСЖ ты пошел ради рекламы, бабла и все!!! Футбольные результаты тебя не интересуют, удачи тебе, я даже рад что ты не профессионал и свалил сейчас, а не когда месси не будет!
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pzdc.
1501880502
Вот ты перешёл в другой клуб и заработал.
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pzdc.
1501884058
За 5 лет заработает 500 Лям с бонусами, этого мало ?
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Dimonadze
1501899196
В другой клуб? Это какой клуб готов был платить тебе больше?
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