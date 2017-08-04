Неймар: «Если бы я хотел заработать, то перешел бы в другой клуб»

Новый нападающий «ПСЖ» Неймар поделился мнением о критике со стороны болельщиков «Барселоны».

«Я не сделал ничего плохого. Мне грустно от факта, что некоторые болельщики считают иначе. Надеюсь, таких людей меньшинство. Я всегда проявлял уважение к фанатам. Думаю, каждый игрок должен иметь право остаться в команде или покинуть ее. Никто не может ввести запрет на уход из клуба.

Все эти люди (критикующие футболиста – прим. «Бомбардира») ничего не знают о моей личной жизни. Деньги никогда не были моей мотивацией. Я думаю о том, чтобы быть счастливым вместе со своей семьей. Если бы я хотел заработать, то перешел бы в другой клуб», – сказал 25-летний бразилец.

Сумма сделки между каталонским и французским клубами варьируется от 222 миллионов евро до суммы выше полмиллиарда.