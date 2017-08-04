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    Неймар: «Если бы я хотел заработать, то перешел бы в другой клуб»

    Новый нападающий «ПСЖ» Неймар поделился мнением о критике со стороны болельщиков «Барселоны».

    «Я не сделал ничего плохого. Мне грустно от факта, что некоторые болельщики считают иначе. Надеюсь, таких людей меньшинство. Я всегда проявлял уважение к фанатам. Думаю, каждый игрок должен иметь право остаться в команде или покинуть ее. Никто не может ввести запрет на уход из клуба.

    Все эти люди (критикующие футболиста – прим. «Бомбардира») ничего не знают о моей личной жизни. Деньги никогда не были моей мотивацией. Я думаю о том, чтобы быть счастливым вместе со своей семьей. Если бы я хотел заработать, то перешел бы в другой клуб», – сказал 25-летний бразилец.

    Сумма сделки между каталонским и французским клубами варьируется от 222 миллионов евро до суммы выше полмиллиарда.

    Источник: Goal.com

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    04.08.2017 22:47
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 5 августа 2017, 05:13

      В другой клуб? Это какой клуб готов был платить тебе больше?

      1
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 5 августа 2017, 01:00

      За 5 лет заработает 500 Лям с бонусами, этого мало ?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +259

      pzdc. 5 августа 2017, 00:01

      Вот ты перешёл в другой клуб и заработал.

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 4 августа 2017, 23:46

      Ну перешел и перешел!!! ты 3,14здун неймар, если честно то роналду и месси сильнее чем ты на сегодняшний день. В ПСЖ ты пошел ради рекламы, бабла и все!!! Футбольные результаты тебя не интересуют, удачи тебе, я даже рад что ты не профессионал и свалил сейчас, а не когда месси не будет!

      1
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      Рейтинг: +13957

      Shpion23 4 августа 2017, 23:38

      В Зенит?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 4 августа 2017, 23:25

      "...перешел бы в другой клуб..." До недавнего времени Арарат набирал игроков...

      3
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 4 августа 2017, 23:11

      Барселона опозорила ПСЖ на весь мир в ЛЧ в прошлом году 6:1, и теперь как ни в чём ни бывало продаёт им своего лучшего игрока.
      Ну и как после этого о тебе не думать ничего плохого?

      1
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      Рейтинг: +412

      Eds 4 августа 2017, 22:53

      Да, ладно! Или Неймар раб клубов или раб денег... А если его устраивал исключительно футбол, то выбрал бы Англию... А так, лукавый Немар...

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