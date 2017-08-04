РФПЛ. «Ростов» на выезде обыграл «Анжи», Дядюн забил впервые за два года

Встреча четвертого тура РФПЛ между «Анжи» и «Ростовом» завершилась победой гостей с минимальным счетом. Голом отметился нападающий Владимир Дядюн – для него мяч стал первым за 839 дней.

Ростовский клуб набрал семь очков и временно поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице. Махачкалинцы остались на 12 позиции.

Чемпионат России. РФПЛ. 4-й тур

Анжи (Махачкала) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Дядюн, 19.

«Анжи»: Солосин, Мусалов, Фибел, Брызгалов, Полуяхтов, Яковлев, Тетрашвили (Данченко, 46), Афонин, Хубулов (Базелюк, 66), Мамтов (Липартия, 63), Маркелов.

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Вилюш, Устинов, Мевля, Ингасон, Калачев (Думбия, 76), Гацкан, Байрамян (Зуев, 58), Юсупов (Могилевец, 76), Дядюн.

Предупреждения: Яковлев, 32; Маркелов, 42; Мусалов, 62 – Устинов, 34; Гацкан, 46.

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