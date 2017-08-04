Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РФПЛ. «Ростов» на выезде обыграл «Анжи», Дядюн забил впервые за два года

РФПЛ. «Ростов» на выезде обыграл «Анжи», Дядюн забил впервые за два года

4 августа 2017, 21:51
9

Встреча четвертого тура РФПЛ между «Анжи» и «Ростовом» завершилась победой гостей с минимальным счетом. Голом отметился нападающий Владимир Дядюн – для него мяч стал первым за 839 дней.

Ростовский клуб набрал семь очков и временно поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице. Махачкалинцы остались на 12 позиции.

Чемпионат России. РФПЛ. 4-й тур

Анжи (Махачкала) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Дядюн, 19.

«Анжи»: Солосин, Мусалов, Фибел, Брызгалов, Полуяхтов, Яковлев, Тетрашвили (Данченко, 46), Афонин, Хубулов (Базелюк, 66), Мамтов (Липартия, 63), Маркелов.

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Вилюш, Устинов, Мевля, Ингасон, Калачев (Думбия, 76), Гацкан, Байрамян (Зуев, 58), Юсупов (Могилевец, 76), Дядюн.

Предупреждения: Яковлев, 32; Маркелов, 42; Мусалов, 62 – Устинов, 34; Гацкан, 46.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Анжи Ростов
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Dimonadze
1501873006
То "Ростову обыграл...", то "сверхрарационален", то "до окончания контракт осталось...". Вы там на переменах по-быстрому статьи набираете? Или без палева от училки тяжело грамотно печатать, потому что телефон под партой приходится держать?
Ответить
xapaycm
1501873035
Три игры в гостях с аутсайдерами - 7 очков, на такое даже "серебряный" Ростов не всегда рассчитывал ;-)
Ответить
deinego77@yandex.ru
1501873160
Молорики!!! Жду Кинтеро!
Ответить
Sany-116
1501874019
Какая козлина сочиняет эти статейки Нострадамус вонючий Ростов временно поднялся на 4 место. Почему временно,мы вообще стремимся к 1 месту.
Ответить
Mary Jane
1501874161
«Ростов» с победой!
Ответить
Ростов рулит.
1501874688
Второй тайм провалили, играли на отбой, так нельзя играть. Повезло что Анжи не забил. Зуев жадный, а ведь мог отдать Думбие. Победа, но валидольная.
Ответить
ijgjr
1501922290
да и палка в год стреляет - верно сказано
Ответить
Главные новости
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
Генич прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
6
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
7
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
5
Стал известен новый клуб Родри
Вчера, 21:56
1
Все новости
Все новости
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
1
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
4
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
1
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
7
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
5
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
7
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
76
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
2
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
36
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
6
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
7
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
Вчера, 18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
Вчера, 18:47
15
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
Вчера, 18:37
15
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
Вчера, 18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
Вчера, 18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
Вчера, 18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
Вчера, 18:22
6
Лапочкин прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 18:15
6
«Можете заскринить»: агент Тюкавина сделал смелое заявление
Вчера, 17:45
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+