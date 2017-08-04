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    РФПЛ. «Ростов» на выезде обыграл «Анжи», Дядюн забил впервые за два года

    Встреча четвертого тура РФПЛ между «Анжи» и «Ростовом» завершилась победой гостей с минимальным счетом. Голом отметился нападающий Владимир Дядюн – для него мяч стал первым за 839 дней.

    Ростовский клуб набрал семь очков и временно поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице. Махачкалинцы остались на 12 позиции.

    Чемпионат России. РФПЛ. 4-й тур

    Анжи (Махачкала) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Дядюн, 19.

    «Анжи»: Солосин, Мусалов, Фибел, Брызгалов, Полуяхтов, Яковлев, Тетрашвили (Данченко, 46), Афонин, Хубулов (Базелюк, 66), Мамтов (Липартия, 63), Маркелов.

    «Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Вилюш, Устинов, Мевля, Ингасон, Калачев (Думбия, 76), Гацкан, Байрамян (Зуев, 58), Юсупов (Могилевец, 76), Дядюн.

    Предупреждения: Яковлев, 32; Маркелов, 42; Мусалов, 62 – Устинов, 34; Гацкан, 46.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.08.2017 21:51
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 5 августа 2017, 11:38

      да и палка в год стреляет - верно сказано

      0
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      Рейтинг: +546

      Ростов рулит. 4 августа 2017, 22:24

      Второй тайм провалили, играли на отбой, так нельзя играть. Повезло что Анжи не забил. Зуев жадный, а ведь мог отдать Думбие. Победа, но валидольная.

      3
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      Рейтинг: +77

      Mary Jane 4 августа 2017, 22:16

      «Ростов» с победой!

      6
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      Рейтинг: +331

      Sany-116 4 августа 2017, 22:13

      Какая козлина сочиняет эти статейки Нострадамус вонючий Ростов временно поднялся на 4 место. Почему временно,мы вообще стремимся к 1 месту.

      5
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 4 августа 2017, 22:03

      В первом тайме играли здорово.Второй тайм был валидольным.Нельзя так прижиматься.Ну а в общем с победой желто-синие!!

      4
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      Рейтинг: +3829

      minaev23 4 августа 2017, 21:59

      Молорики!!! Жду Кинтеро!

      0
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      Рейтинг: +503

      xapaycm 4 августа 2017, 21:57

      Три игры в гостях с аутсайдерами - 7 очков, на такое даже "серебряный" Ростов не всегда рассчитывал ;-)

      2
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 4 августа 2017, 21:56

      То "Ростову обыграл...", то "сверхрарационален", то "до окончания контракт осталось...". Вы там на переменах по-быстрому статьи набираете? Или без палева от училки тяжело грамотно печатать, потому что телефон под партой приходится держать?

      3
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