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МакГиди: «В «Спартаке» все курят. Даже футболисты»

4 августа 2017, 21:06
20

Полузащитник «Сандерленда» Эйден МакГиди рассказал об обстановке в «Спартаке», за который выступал с 2010 по 2013 год.

«Роберто Мартинес всегда хотел меня подписать, даже когда я играл за «Селтик», а он тренировал «Суонси» и «Уиган». Я мог перейти в «Уиган» из «Спартака», но мы не договорились по условиям. Мне казалось, что эта команда близка к вылету из АПЛ. Так позже и случилось.

Трансфер не состоялся, и я продолжил карьеру в «Спартаке». Срок контракт заканчивался, и клуб предложил мне новый. Помню, как во время беседы со мной тренер дымил как паровоз. Там все курят. Даже футболисты.

Тренер даже не смотрел на меня. Просто сказал подписать контракт. В соглашении было написано, что я перейду в команду до 16 лет. До зимней паузы оставалось две недели, и все это время я тренировался с юношеским составом», – сказал 31-летний ирландец.

МакГиди стал игроком «черных котов» 13 июля.

Источник: Liverpool Echo
Англия. Чемпионшип Россия. Премьер-лига Сандерленд Спартак Эвертон МакГиди Эйден Мартинес Роберто Карпин Валерий
Комментарии (20)
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nik55
1501870231
трепло кто тебе заплатил за этот бред ?
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shinnik
1501870321
гугл-перевод редактору в рот. чушь непонятная.
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SERGEI12345
1501870689
чушь собачья!!!!!!!!!
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Павел Буре
1501871531
дорогой макгидди я скажу даже больше не только курят, но и бухают, и кокс нюхают, и не только в спартаке, это культура наших футболистов.
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vitvik
1501879551
Этот клоун минимум восьмитомник сказок о Спартаке сочинит и издаст. Пока играет, ему некогда, но скоро время придёт.
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MDAR
1501881004
Уважаемый автор, поясните, кто с кем беседовал и кто курил?????? Гнать надо таких журналюг, которые не могут донести слова первоисточника до потребителя.
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mgordeev
1501881406
Он говорит про Карпина, который действительно курит. Удивительно другое - он вот играет сейчас на более высоком уровне чем в Спартаке? С чего он взял, что его мнение вообще значимо, он может быть чего-то достиг? И это не переходя на личности, там тоже много всего интересного.
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Smekaev
1501885571
Платини курил всю свою карьеру игрока ,и никто не скажет, что он был плохой футболист. Мне кажется, что даже наоборот, он общепризнанно может считаться одним из лучших футболистов в мировой истории футбола. Так же и Спартак, как бы кто к нему не относился, но он является одним из лучших клубов СССР и России, я думаю, даже болелы Зенита это оспаривать не будут. А вот о Макгиди ничего нельзя сказать кроме того, что когда-то ему каким-то чудом довелось поиграть за Спартак, но он не прочувствовал всей глубины своего везения и свалил куда-то в небытие, и периодически оттуда какие-то его бульканья доносятся.
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арейская
1501887624
Да уймись ты, МакГиди, мы уже и забыли что был такой игрок в российском чемпионате и твоё тявканье из под подворотни нам до лампочки, хотя понимаю, своим полосканием грязного белья ты стараешься о себе напомнить
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Smoking_dog
1501912964
Интересно что курят модераторы?
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