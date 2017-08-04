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    МакГиди: «В «Спартаке» все курят. Даже футболисты»

    Полузащитник «Сандерленда» Эйден МакГиди рассказал об обстановке в «Спартаке», за который выступал с 2010 по 2013 год.

    «Роберто Мартинес всегда хотел меня подписать, даже когда я играл за «Селтик», а он тренировал «Суонси» и «Уиган». Я мог перейти в «Уиган» из «Спартака», но мы не договорились по условиям. Мне казалось, что эта команда близка к вылету из АПЛ. Так позже и случилось.

    Трансфер не состоялся, и я продолжил карьеру в «Спартаке». Срок контракт заканчивался, и клуб предложил мне новый. Помню, как во время беседы со мной тренер дымил как паровоз. Там все курят. Даже футболисты.

    Тренер даже не смотрел на меня. Просто сказал подписать контракт. В соглашении было написано, что я перейду в команду до 16 лет. До зимней паузы оставалось две недели, и все это время я тренировался с юношеским составом», – сказал 31-летний ирландец.

    МакГиди стал игроком «черных котов» 13 июля.

    Источник: Liverpool Echo

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    04.08.2017 21:06
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +364

      Smoking_dog 5 августа 2017, 09:02

      Интересно что курят модераторы?

      1
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      Рейтинг: +459

      77SAM 5 августа 2017, 08:55

      и ещё матом разговаривают...

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 5 августа 2017, 02:00

      Да уймись ты, МакГиди, мы уже и забыли что был такой игрок в российском чемпионате и твоё тявканье из под подворотни нам до лампочки, хотя понимаю, своим полосканием грязного белья ты стараешься о себе напомнить

      0
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 5 августа 2017, 01:26

      Платини курил всю свою карьеру игрока ,и никто не скажет, что он был плохой футболист. Мне кажется, что даже наоборот, он общепризнанно может считаться одним из лучших футболистов в мировой истории футбола. Так же и Спартак, как бы кто к нему не относился, но он является одним из лучших клубов СССР и России, я думаю, даже болелы Зенита это оспаривать не будут. А вот о Макгиди ничего нельзя сказать кроме того, что когда-то ему каким-то чудом довелось поиграть за Спартак, но он не прочувствовал всей глубины своего везения и свалил куда-то в небытие, и периодически оттуда какие-то его бульканья доносятся.

      0
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 5 августа 2017, 00:16

      Он говорит про Карпина, который действительно курит. Удивительно другое - он вот играет сейчас на более высоком уровне чем в Спартаке? С чего он взял, что его мнение вообще значимо, он может быть чего-то достиг? И это не переходя на личности, там тоже много всего интересного.

      1
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      Рейтинг: +1137

      MDAR 5 августа 2017, 00:10

      Уважаемый автор, поясните, кто с кем беседовал и кто курил?????? Гнать надо таких журналюг, которые не могут донести слова первоисточника до потребителя.

      3
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      Рейтинг: +482

      Тоторо > MDAR 5 августа 2017, 01:26

      Это часть его интервью жёлтой газетёнке "The Liverpool Echo"...

      1
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 4 августа 2017, 23:45

      Этот клоун минимум восьмитомник сказок о Спартаке сочинит и издаст. Пока играет, ему некогда, но скоро время придёт.

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      Рейтинг: +482

      Тоторо 4 августа 2017, 23:18

      Так Россия входит в пятёрку самых курящих стран в мире. Поэтому, ничего удивительного...

      1
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 4 августа 2017, 23:12

      тренер сельты рассказывал как ловил Валеру с сигаретой !

      1
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 4 августа 2017, 23:11

      Карпин курит давно ! и когда играл то же курил ! поймите ! они не курят как обычные курильщики - по пачке в день ! но пару - тройку сигарет за день могут !

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      Рейтинг: +1123

      Smekaev > vladimir63 5 августа 2017, 01:30

      Карпин в интервью говорил, что он сигарет по пять максимум в день выкуривал. Интервью этого года было на матче. И еще, всем кто гонит на курящих футболистов: при таком режиме тренировок вред от сигарет несравним с вредом для человека, ведущего неспортивный образ жизни. Вон, ямайцы, всю жизнь траву дуют, а один хрен их догнать никто не может, даже на допинге.

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