МакГиди: «В «Спартаке» все курят. Даже футболисты»

Полузащитник «Сандерленда» Эйден МакГиди рассказал об обстановке в «Спартаке», за который выступал с 2010 по 2013 год.

«Роберто Мартинес всегда хотел меня подписать, даже когда я играл за «Селтик», а он тренировал «Суонси» и «Уиган». Я мог перейти в «Уиган» из «Спартака», но мы не договорились по условиям. Мне казалось, что эта команда близка к вылету из АПЛ. Так позже и случилось.

Трансфер не состоялся, и я продолжил карьеру в «Спартаке». Срок контракт заканчивался, и клуб предложил мне новый. Помню, как во время беседы со мной тренер дымил как паровоз. Там все курят. Даже футболисты.

Тренер даже не смотрел на меня. Просто сказал подписать контракт. В соглашении было написано, что я перейду в команду до 16 лет. До зимней паузы оставалось две недели, и все это время я тренировался с юношеским составом», – сказал 31-летний ирландец.

МакГиди стал игроком «черных котов» 13 июля.