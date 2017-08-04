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  • Неймар: «Обидно, когда люди думают, что я перешел в «ПСЖ» из-за денег»

Неймар: «Обидно, когда люди думают, что я перешел в «ПСЖ» из-за денег»

4 августа 2017, 16:01
30

Новичок «ПСЖ» Неймар поделился впечатлениями от перехода во французский клуб. Напомним, сегодня состоялась первая пресс-конференция бразильца в качестве игрока парижской команды.

«В Париже у меня много друзей. Чувствую себя здесь, как дома. Я присоединился к «ПСЖ» для достижения новых задач и уже хочу как можно быстрее надеть футболку этого клуба

Деньги никогда не двигали мной. Это не то, что является основной мотивацией для меня. Мне обидно, когда люди думают, что я ушел из-за денег», – сказал Неймар.

Сумма перехода Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» оценивается в 222 миллиона евро, что сделало трансфер 25-летнего нападающего самым дорогим в истории.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Франция. Лига 1 ПСЖ Неймар
Комментарии (30)
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Alex3920486
1501852659
Обычно человека судят за поступки. Как будто в Барсе у тебя знакомые просто..?! А не за деньги говоришь? Тогда че же ты в Барсе клянчил увеличение зарплаты? А ответ простой, самолюбие тебя задело, как мол так, мне платят копейки, а я считаю себя великим....И болелы тебя уважали и любили, а сейчас ты, как профурсетка себя повела....Однозначно - не уважуха. Прошу прощения, если кого обидел. Это чисто мое мнение.
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ПФК ЦСКА Моscow
1501853275
не из-за денег, а из-за огромных денег))
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WilderHerz
1501854580
Насмешил!!! Лет через 5 перейдет в Китай и скажет тоже, деньги не главное )
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Paladius
1501855108
Просто с детства мечтал жить рядом с Эйфилевой башней и благодаря ПСЖ моя мечта сбылась. Спасибо за эту возможность! В планах также увидеть Великую китайскую стену-)))
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SKS6891
1501857994
Не ради денег? Ну тогда откажись от 99.99999% своей невъе**нной "зарплаты" (не могу без кавычек писать это слово, когда речь идет о десятках миллионах в год за пинание мяча) и посмотрим, как тебе будет комфортно в новом клубе.
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Asbjorn
1501858079
С детства за псж наверное,ох как красиво поет
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Chernyi Lis
1501858343
не за деньгами погнался просто хочу быть счастлив)))счастье в деньгах значит...))
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ivanthebest
1501858829
Значит так и есть... Если бы так не было, то было бы пофиг на все мнения и ты бы наслаждался тем, что будешь играть за ПСЖ...
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Аид666
1501860409
он бы еще в Китай уехал и сказал что не из за денег...
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ToniMontana
1501860741
Неплохая у Парижа диаспора Бразильская там собралась...интересная команда получается
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