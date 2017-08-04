Неймар: «Обидно, когда люди думают, что я перешел в «ПСЖ» из-за денег»

Новичок «ПСЖ» Неймар поделился впечатлениями от перехода во французский клуб. Напомним, сегодня состоялась первая пресс-конференция бразильца в качестве игрока парижской команды.

«В Париже у меня много друзей. Чувствую себя здесь, как дома. Я присоединился к «ПСЖ» для достижения новых задач и уже хочу как можно быстрее надеть футболку этого клуба

Деньги никогда не двигали мной. Это не то, что является основной мотивацией для меня. Мне обидно, когда люди думают, что я ушел из-за денег», – сказал Неймар.

Сумма перехода Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» оценивается в 222 миллиона евро, что сделало трансфер 25-летнего нападающего самым дорогим в истории.