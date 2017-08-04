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    Неймар: «Обидно, когда люди думают, что я перешел в «ПСЖ» из-за денег»

    Новичок «ПСЖ» Неймар поделился впечатлениями от перехода во французский клуб. Напомним, сегодня состоялась первая пресс-конференция бразильца в качестве игрока парижской команды.

    «В Париже у меня много друзей. Чувствую себя здесь, как дома. Я присоединился к «ПСЖ» для достижения новых задач и уже хочу как можно быстрее надеть футболку этого клуба

    Деньги никогда не двигали мной. Это не то, что является основной мотивацией для меня. Мне обидно, когда люди думают, что я ушел из-за денег», – сказал Неймар.

    Сумма перехода Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» оценивается в 222 миллиона евро, что сделало трансфер 25-летнего нападающего самым дорогим в истории.

    Источник: Twitter

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    04.08.2017 16:01
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +155

      Васьок86 5 августа 2017, 09:18

      все просто: посмотрим как играть будет, тогда и определим!

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 4 августа 2017, 22:08

      Когда из Барселоны переходят в ПСЖ -тут и дураку ясны причины.

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 4 августа 2017, 22:05

      Да конечно... если иза трофей барса реал мю челси Бавария юви одно из них... псж с такими баблами джонс Монакой не тянет

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 4 августа 2017, 20:54

      Не,бля,поблевать с Фефелевой башни .бля,на головы парижан.
      Вместе с папой.

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 4 августа 2017, 20:51

      Ага, из-за жаренных лягушек.
      На здоровье, кушай.

      0
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      Рейтинг: +148

      Aviator 4 августа 2017, 20:08

      Естественно. Обидно, когда люди думают о тебе правду.

      0
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      Рейтинг: +761

      martin gore 4 августа 2017, 19:17

      Как вы могли ТАКОЕ подумать. Стыдитесь!

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 4 августа 2017, 19:12

      Бедняжка...и сильно обидно, интересно?

      0
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      Рейтинг: +57

      ToniMontana 4 августа 2017, 18:32

      Неплохая у Парижа диаспора Бразильская там собралась...интересная команда получается

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      Рейтинг: +110

      Schicko > ToniMontana 4 августа 2017, 19:18

      Неплохая? Да там вообще огонь!
      Неймар - Кавани - ДиМария
      Веррати-Дракслер-Матюиди
      Алвеш-Т.Силва-Маркиньос-Курзава
      Трапп

      А еще есть: Рабьо, Л.Моура, Т. Мотта, Пасторе, Орье, ЛоСельсо, БенАрфа, Крыховяк, Хесе, Гедеш ...

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 4 августа 2017, 18:26

      он бы еще в Китай уехал и сказал что не из за денег...

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