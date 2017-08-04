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    Кечинов не впечатлен игрой обновленного «Зенита»

    Бывший форвард «Спартака» Валерий Кечинов не смог назвать победителя в предстоящем противостоянии «Зенита» со столичным клубом. Он готов сделать прогноз, что игра закончится результативной ничьей.

    «Хотя «Зенит» и набрал 9 очков, пригласив сильного тренера и футболистов, пока его игра не впечатляет. «Спартак» же очень прилично выглядел с «Краснодаром» и, если бы встреча проходила в Москве, поставил бы на красно-белых. В Питере склоняюсь к результативной ничьей – 2:2», – сказал Кечинов.

    Матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» пройдет в воскресенье, 6 августа, в 20:00 по московскому времени в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.08.2017 08:32
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 4 августа 2017, 12:24

      Если зенит будет играть как с иегудой вчера, то просерят ..

      1
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      Рейтинг: +5444

      Приус 4 августа 2017, 09:23

      Без фанатизма. Не вижу, за счет чего набор хороших малознакомых игроков может обыграть хорошо сыгранную команду.

      6
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      Рейтинг: +66

      Ванечка 4 августа 2017, 08:49

      "Зенит" играет крайне невнятно! Вчерашний матч вообще ужас дикой ночи! Большинство передач в ноги сопернику, обыграть не могут, ударить по воротам тоже... В этом контексте у "Спартака" шансы не большие, а огромные на победу.

      2
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      Рейтинг: +182

      vaenruk > Ванечка 4 августа 2017, 09:21

      А то что играли исключительно резервисты это не смутило?Ни одного основного игрока не было в основе

      1
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      Рейтинг: +5444

      Приус > vaenruk 4 августа 2017, 09:25

      Это *резервисты* и взяли право играть в Европе

      5
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > vaenruk 4 августа 2017, 10:50

      Эти резервисты были основными в своих клубах, поэтому их к вам и взяли вроде. Эти игроки приносили результат в других клубах. Эти израильтяне были для них такой мощной командой? ))

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