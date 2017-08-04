Кечинов не впечатлен игрой обновленного «Зенита»

Бывший форвард «Спартака» Валерий Кечинов не смог назвать победителя в предстоящем противостоянии «Зенита» со столичным клубом. Он готов сделать прогноз, что игра закончится результативной ничьей.

«Хотя «Зенит» и набрал 9 очков, пригласив сильного тренера и футболистов, пока его игра не впечатляет. «Спартак» же очень прилично выглядел с «Краснодаром» и, если бы встреча проходила в Москве, поставил бы на красно-белых. В Питере склоняюсь к результативной ничьей – 2:2», – сказал Кечинов.

Матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» пройдет в воскресенье, 6 августа, в 20:00 по московскому времени в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе.