Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Слуцкий: «Халл Сити» – это домик, который еще не достроен, не закален и хрупок»

    Главный тренер английского «Халл Сити» Леонид Слуцкий признался, что за несколько дней до старта Чемпионшипа он еще не до конца представляет возможности команды.

    «Волнение в том, что я, честно скажу, не до конца понимаю возможности команды. Наверное, это самое удивительное, что со мной происходило. Когда я возглавлял «Москву», я там работал уже два года в качестве тренера дубля, поэтому понимал, что это за команда. Когда я возглавлял «Крылья Советов», у меня было длиннющее межсезонье, было очень много времени. Когда приходишь в ЦСКА, то естественно, что всех игроков великолепно знаешь, поэтому все это не так сложно.

    Здесь же, несмотря на то что мы многие вещи сделали, соорудили и сложили кубики в домик, очертания которого уже видны, все-таки он еще не построен, он хрупок, не закален и не проверен. Скажем так, еще не все печати поставлены о том, что дом безопасен и сдан в эксплуатацию. Это вызывает тревогу. В такой ситуации может произойти все что угодно», – говорит специалист в интервью «России 24».

    Напомним, что первый официальный матч Слуцкого во главе «Халл Сити» пройдет 5 августа против «Астон Виллы».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.08.2017 17:37
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • Читайте нас: 
    11