Слуцкий: «Халл Сити» – это домик, который еще не достроен, не закален и хрупок»

Главный тренер английского «Халл Сити» Леонид Слуцкий признался, что за несколько дней до старта Чемпионшипа он еще не до конца представляет возможности команды.

«Волнение в том, что я, честно скажу, не до конца понимаю возможности команды. Наверное, это самое удивительное, что со мной происходило. Когда я возглавлял «Москву», я там работал уже два года в качестве тренера дубля, поэтому понимал, что это за команда. Когда я возглавлял «Крылья Советов», у меня было длиннющее межсезонье, было очень много времени. Когда приходишь в ЦСКА, то естественно, что всех игроков великолепно знаешь, поэтому все это не так сложно.

Здесь же, несмотря на то что мы многие вещи сделали, соорудили и сложили кубики в домик, очертания которого уже видны, все-таки он еще не построен, он хрупок, не закален и не проверен. Скажем так, еще не все печати поставлены о том, что дом безопасен и сдан в эксплуатацию. Это вызывает тревогу. В такой ситуации может произойти все что угодно», – говорит специалист в интервью «России 24».

Напомним, что первый официальный матч Слуцкого во главе «Халл Сити» пройдет 5 августа против «Астон Виллы».