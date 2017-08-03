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Нобоа: «Пример Новосельцева в «Зените» меня не пугает»

3 августа 2017, 13:46
14

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа дал понять, что намерен пробиться в основной состав петербургской команды. Эквадорский футболист подчеркнул, что не боится повторения судьбы защитника сине-бело-голубых Ивана Новосельцева.

– Ваш переход в «Зенит» многие до сих пор так и не поняли. Часто, например, вспоминают другого экс-игрока «Ростова» Ивана Новосельцева, который так в Питере и не заиграл…

– Меня не пугает этот пример. Уверен в себе. Если буду хорош на тренировках, обязательно получу свой шанс. А самое главное – рад за команду. Если «Зенит» выигрывает, почему я должен грустить?

– Вы лукавите. Сложно поверить, что смиритесь с ролью запасного.

– Ну… Важно не то, кто начинает сезон в составе, а то, кто заканчивает (смеется). Впереди еще много игр.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Нобоа Кристиан Новосельцев Иван
Комментарии (14)
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Tajik-za Zenit
1501757501
Новосельцев ему место на лавке занял по этому не беспокоится
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Большой Медведь
1501757584
Игрок неплохой, но возрастной. Скорее всего будет сидеть в запасе,но и для ротации состава годен. В любом случае, удачи и хорошей игры.
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Garrincha58
1501758768
а че пугаться живет в Питере получает хорошую зарплату жизнь удалась
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арейская
1501758909
Это он так говорит пока выходит на поле, а если что-то пойдёт не так, не уверена что спокойно будет воспринимать своё бездействие...
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FanatSerj
1501759980
Даже больше скажу и сам Новосельцев то не шибко расстроился, бабло то капало регулярно, да еще побольше чем в клубе где ему пахать бы пришлось и за меньшее.
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paracetamol
1501760509
Давай, Манчини, выставляй его на евреев.
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Приус
1501761173
Будет выходить время от времени, но как об игроке, делавшем результат, можно забыть.
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momwig_
1501767632
Нобоа может и превзойти Новосельцева по количеству матчей на скамейке. Главное верить в себя...
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Mahone
1501768805
Жаль!!!!!!! Просидишь в запасе,на сл год пойдешь к папе в Рубин!!!!!!! Можем поспорить
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Mahone
1501770821
Да друг ты прав,но лучше к Бикеичу,он слепил его,это правда
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