Нобоа: «Пример Новосельцева в «Зените» меня не пугает»

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа дал понять, что намерен пробиться в основной состав петербургской команды. Эквадорский футболист подчеркнул, что не боится повторения судьбы защитника сине-бело-голубых Ивана Новосельцева.

– Ваш переход в «Зенит» многие до сих пор так и не поняли. Часто, например, вспоминают другого экс-игрока «Ростова» Ивана Новосельцева, который так в Питере и не заиграл…

– Меня не пугает этот пример. Уверен в себе. Если буду хорош на тренировках, обязательно получу свой шанс. А самое главное – рад за команду. Если «Зенит» выигрывает, почему я должен грустить?

– Вы лукавите. Сложно поверить, что смиритесь с ролью запасного.

– Ну… Важно не то, кто начинает сезон в составе, а то, кто заканчивает (смеется). Впереди еще много игр.