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    Нобоа: «Пример Новосельцева в «Зените» меня не пугает»

    Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа дал понять, что намерен пробиться в основной состав петербургской команды. Эквадорский футболист подчеркнул, что не боится повторения судьбы защитника сине-бело-голубых Ивана Новосельцева.

    – Ваш переход в «Зенит» многие до сих пор так и не поняли. Часто, например, вспоминают другого экс-игрока «Ростова» Ивана Новосельцева, который так в Питере и не заиграл…

    – Меня не пугает этот пример. Уверен в себе. Если буду хорош на тренировках, обязательно получу свой шанс. А самое главное – рад за команду. Если «Зенит» выигрывает, почему я должен грустить?

    – Вы лукавите. Сложно поверить, что смиритесь с ролью запасного.

    – Ну… Важно не то, кто начинает сезон в составе, а то, кто заканчивает (смеется). Впереди еще много игр.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.08.2017 13:46
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 3 августа 2017, 17:33

      Да друг ты прав,но лучше к Бикеичу,он слепил его,это правда

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 3 августа 2017, 17:00

      Жаль!!!!!!! Просидишь в запасе,на сл год пойдешь к папе в Рубин!!!!!!! Можем поспорить

      3
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov > Mahone 3 августа 2017, 17:30

      Да действительно, его надо в Рубин или вернуть в Ростов....в Зените он потерялся...

      1
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      Рейтинг: +1557

      Mahone > a-rakhmatov 3 августа 2017, 17:34

      Прав друг к Бикеичу его,он сделал ему имя по сле

      1
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 3 августа 2017, 16:40

      Нобоа может и превзойти Новосельцева по количеству матчей на скамейке. Главное верить в себя...

      0
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      Рейтинг: +5444

      Приус 3 августа 2017, 14:52

      Будет выходить время от времени, но как об игроке, делавшем результат, можно забыть.

      7
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      Рейтинг: +17736

      paracetamol > Приус 3 августа 2017, 16:12

      Чё ты так? Может еще тряхнуть стариной, забить стандарты.

      0
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      Рейтинг: +17736

      paracetamol 3 августа 2017, 14:41

      Давай, Манчини, выставляй его на евреев.

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 3 августа 2017, 14:33

      Даже больше скажу и сам Новосельцев то не шибко расстроился, бабло то капало регулярно, да еще побольше чем в клубе где ему пахать бы пришлось и за меньшее.

      2
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 3 августа 2017, 14:16

      Да на три турнира вообще все будут играть!

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      Рейтинг: +17971

      арейская 3 августа 2017, 14:15

      Это он так говорит пока выходит на поле, а если что-то пойдёт не так, не уверена что спокойно будет воспринимать своё бездействие...

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 августа 2017, 14:12

      а че пугаться живет в Питере получает хорошую зарплату жизнь удалась

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      Рейтинг: +189

      Большой Медведь 3 августа 2017, 13:53

      Игрок неплохой, но возрастной. Скорее всего будет сидеть в запасе,но и для ротации состава годен. В любом случае, удачи и хорошей игры.

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