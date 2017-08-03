Григорьев: «Многие к Смородской относились с иронией и всерьез не воспринимали»

Полузащитник «Урала» Максим Григорьев рассказал о причинах, по которым ему пришлось в свое врем покинуть столичный «Локомотив». По его признанию, проблема заключалась в недопонимании с тренерами, которые тогда работали в составе железнодорожников.

Напомним, что в составе «Локомотива» Григорьев выступал с 2012 по 2016 год. За это время он провел лишь 38 матчей.

– Почему у вас не получилось закрепиться в составе «железнодорожников»?

– Тренеры менялись один за другим, какому-то тренеру ты нравишься, какому-то, может быть, не очень. Где-то, наверное, и я себя не проявил должным образом. Но я не мог подойти к тренеру и спросить, почему на мою позицию он ставит другого игрока, а не меня. Хотя на тренировках я работал не хуже других, а на деле выходил на замену. Конкретного ответа на этот вопрос у меня нет.

– Как у вас складывались отношения со Смородской?

– С президентом отношения складывались нормальные, у меня никогда проблем не было с ней. Основные недопонимания были с тренерами.

– Правда, что она активно вмешивалась в тренировочный процесс?

– Я бы не сказал, что она прям вмешивалась. Если какие-то матчи у нас бывали неудачные, она пыталась нам подсказать что-то. Мы к этому относились спокойно: понимали, что человек просто переживает. Такого, чтобы нам указывали – играйте так или сяк – не было. Она старалась помочь нам в силу своего видения футбола. Многие к этому относились с иронией и всерьез не воспринимали.

– Для карьеры игрока ваше пребывание в «Локомотиве» – самый важный этап в жизни?

– Наверное, да. Потому что я и в сборную попадал именно из этого клуба. Для меня это был хороший период. К сожалению, с «Локо» у меня не склеилось, но в то же время я не жалею ни о чем. Из «Локомотива» я ушел в аренду, потому что сидеть на скамейке мне не хотелось. Потом случилась травма «крестов». Ее я получил под конец моего контракта, и руководство железнодорожников не стало его продлевать.