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    Слуцкий: «Я как Юрий Гагарин! Я – первый тренер из России, работающий в Англии»

    Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий считает себя первооткрывателем в Англии, сравнив себя с Юрием Гагариным и его первым полетом в космос.

    «Для меня это интересное и одновременно захватывающее время. Каждый день я думаю о том, что это серьезное приключение. Не могу дождаться старта чемпионата. Матч первого тура будет тяжелым началом сезона для нас, но мы должны быть готовы. И мы готовы к этому.

    Я ощущаю серьезную ответственность перед клубом, болельщиками и людьми из России, которые оказали мне огромную поддержку после назначения на эту должность. Для них я как Юрий Гагарин! Я – первый тренер из России, который работает в Англии.

    Перед началом сезона я настроен позитивно. Я верю в своих игроков, а они верят в мои принципы. Надеюсь, что вместе мы сможем достичь хороших результатов», – сказал Слуцкий.

    Матч первого тура английского Чемпионшипа «Халл Сити» проведет на выезде с «Астон Виллой». Игра состоится в субботу, 5 августа, в 19:30 по московскому времени.

    Источник: ФК «Халл Сити»

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    03.08.2017 10:16
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +17736

      paracetamol 6 августа 2017, 00:02

      Еще ничего не сделал, а уже хвалится. Как бы стыдно за тебя не стало.

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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 4 августа 2017, 15:49

      Удачи тебе, качающийся человек!)

      0
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 3 августа 2017, 18:57

      Ну что если Гагарин то, Поехали...)

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 3 августа 2017, 15:17

      Послезавтра уже первый матч, интересно будет глянуть..чемпионшип - штука серьёзная..как там сложится..удачи Лёне, надеюсь докатит и до АПЛ.

      1
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      Рейтинг: +762

      sprint5 3 августа 2017, 13:48

      наверное осеннее завихрение мозгов

      1
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 3 августа 2017, 13:45

      НА до сказать спасибо абрамовичу

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 3 августа 2017, 13:30

      Очень хочется посмотреть что у него получится, точнее сказать на ,что Слуцкий способен!

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 3 августа 2017, 13:13

      Гагарин... Ты как Белка со Стрелкой,
      Их запустили и они там сдохли,
      А у тебя мозги усохли.

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 3 августа 2017, 13:09

      Леню- понесло....Тогда Абрамович-Курчатов или Королев что ли??? Честно говоря, очень ТУПОЕ сравнение...Гагарин рисковал ЖИЗНЬЮ, а Леня чем??? Да и без продвижки, он реально НИКТО.... Чего он добился на международной арене??? Провалы с ЦСКА и позор со сборной...Если бы не бабосы Абрамовича не видать ему Англии ,как своих ушей....

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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 3 августа 2017, 13:03

      Остаётся пожелать удачи Леониду Слуцкому!!!

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