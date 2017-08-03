Слуцкий: «Я как Юрий Гагарин! Я – первый тренер из России, работающий в Англии»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий считает себя первооткрывателем в Англии, сравнив себя с Юрием Гагариным и его первым полетом в космос.

«Для меня это интересное и одновременно захватывающее время. Каждый день я думаю о том, что это серьезное приключение. Не могу дождаться старта чемпионата. Матч первого тура будет тяжелым началом сезона для нас, но мы должны быть готовы. И мы готовы к этому.

Я ощущаю серьезную ответственность перед клубом, болельщиками и людьми из России, которые оказали мне огромную поддержку после назначения на эту должность. Для них я как Юрий Гагарин! Я – первый тренер из России, который работает в Англии.

Перед началом сезона я настроен позитивно. Я верю в своих игроков, а они верят в мои принципы. Надеюсь, что вместе мы сможем достичь хороших результатов», – сказал Слуцкий.

Матч первого тура английского Чемпионшипа «Халл Сити» проведет на выезде с «Астон Виллой». Игра состоится в субботу, 5 августа, в 19:30 по московскому времени.