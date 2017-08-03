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  • Слуцкий: «Я как Юрий Гагарин! Я – первый тренер из России, работающий в Англии»

Слуцкий: «Я как Юрий Гагарин! Я – первый тренер из России, работающий в Англии»

3 августа 2017, 10:16
43

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий считает себя первооткрывателем в Англии, сравнив себя с Юрием Гагариным и его первым полетом в космос.

«Для меня это интересное и одновременно захватывающее время. Каждый день я думаю о том, что это серьезное приключение. Не могу дождаться старта чемпионата. Матч первого тура будет тяжелым началом сезона для нас, но мы должны быть готовы. И мы готовы к этому.

Я ощущаю серьезную ответственность перед клубом, болельщиками и людьми из России, которые оказали мне огромную поддержку после назначения на эту должность. Для них я как Юрий Гагарин! Я – первый тренер из России, который работает в Англии.

Перед началом сезона я настроен позитивно. Я верю в своих игроков, а они верят в мои принципы. Надеюсь, что вместе мы сможем достичь хороших результатов», – сказал Слуцкий.

Матч первого тура английского Чемпионшипа «Халл Сити» проведет на выезде с «Астон Виллой». Игра состоится в субботу, 5 августа, в 19:30 по московскому времени.

Источник: ФК «Халл Сити»
Англия. Чемпионшип Халл Сити Слуцкий Леонид
Комментарии (43)
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insider_retro
1501746477
Верным путём идёте, Леонид Викторович!... Делайте всё как задумали и полёт будет нормальным!!... Злопыхатели будут смаковать каждую неудачу, но почитатели всегда будут ожидать новых спортивных свершений от коллективов, возглавляемых Вами!!!.... Удачи!!...
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СШГЭС
1501746779
Раздухарился, Гагарин, а недовно кричал: мы - говно. Ты уж определись.
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T 72
1501747140
Гагарин полетел в космос ПЕРВЫЙ ВО ВСЁМ МИРЕ, а тренера из страны в страну давно ездят,скромный вы наш
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den161
1501747568
почитал комментарии.... сколько желчи в людях....
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порт
1501748501
Он сказал поехали, и надкусил батон.
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de bruyne
1501748579
Зато самый тупой на чемпионате Европы был
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multiscan
1501749518
У Слуцкого мания величия! Сравнил первый полёт человека в космос с тренерством во второсортной иностранной командочке. Неужели он подвергается смертельному риску, как Гагарин?
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nik55
1501753143
Мозги жиром заплыли вот и несет всякую чушь и пока ты просто тренеришко
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sprint5
1501757311
наверное осеннее завихрение мозгов
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xLINDAx
1501762645
Послезавтра уже первый матч, интересно будет глянуть..чемпионшип - штука серьёзная..как там сложится..удачи Лёне, надеюсь докатит и до АПЛ.
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