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  • Бывший президент «Барселоны» из-за ухода Неймара назвал нынешнее руководство клуба некомпетентным

Бывший президент «Барселоны» из-за ухода Неймара назвал нынешнее руководство клуба некомпетентным

2 августа 2017, 21:32
4

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта, работавший в стане сине-гранатовых с 2003 по 2010 год, раскритиковал нынешнее руководство каталонского клуба в связи с уходом из команды нападающего Неймара.

«Уход Неймара в очередной раз свидетельствует о некомпетентности руководства. Я не заметил в клубе экономических проблем, вынуждающих продать его», – сказал Лапорта.

Ранее агент футболиста подтвердил, что его клиент продолжит карьеру в «ПСЖ». С парижским клубом бразилец подпишет пятилетний контракт, по которому будет зарабатывать 575 тысяч евро.

Источник: Twitter
Испания. Примера Барселона Неймар
Комментарии (4)
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Vladarg
1501699244
Возвращайся,Жоан!нынешние руководили Клуба тащут его в пропасть.
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Ronaldinho R10
1501704668
Ну наконец, закончились эти сопли.
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Измайловский Кочегар
1501707078
А по-моему, неплохо так продали :))
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hellkid
1501739801
надо было в контракте отступные выше прописать, как в Реале сделали: у Роналду - например: 1 млрд, Бейл: 500 млн. Какой бы Перес ни был плохой - он дальновидный (как бизнесмен), а в барсе через розовые очки смотрят и думают, что людей деньгами не переманить. Переманить можно любого - вопрос лишь в цене
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