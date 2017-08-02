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    Бывший президент «Барселоны» из-за ухода Неймара назвал нынешнее руководство клуба некомпетентным

    Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта, работавший в стане сине-гранатовых с 2003 по 2010 год, раскритиковал нынешнее руководство каталонского клуба в связи с уходом из команды нападающего Неймара.

    «Уход Неймара в очередной раз свидетельствует о некомпетентности руководства. Я не заметил в клубе экономических проблем, вынуждающих продать его», – сказал Лапорта.

    Ранее агент футболиста подтвердил, что его клиент продолжит карьеру в «ПСЖ». С парижским клубом бразилец подпишет пятилетний контракт, по которому будет зарабатывать 575 тысяч евро.

    Источник: Twitter

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    02.08.2017 21:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +324

      hellkid 3 августа 2017, 08:56

      надо было в контракте отступные выше прописать, как в Реале сделали: у Роналду - например: 1 млрд, Бейл: 500 млн. Какой бы Перес ни был плохой - он дальновидный (как бизнесмен), а в барсе через розовые очки смотрят и думают, что людей деньгами не переманить. Переманить можно любого - вопрос лишь в цене

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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 2 августа 2017, 23:51

      А по-моему, неплохо так продали :))

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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 2 августа 2017, 23:11

      Ну наконец, закончились эти сопли.

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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 2 августа 2017, 21:40

      Возвращайся,Жоан!нынешние руководили Клуба тащут его в пропасть.

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