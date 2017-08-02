Бывший президент «Барселоны» из-за ухода Неймара назвал нынешнее руководство клуба некомпетентным

надо было в контракте отступные выше прописать, как в Реале сделали: у Роналду - например: 1 млрд, Бейл: 500 млн. Какой бы Перес ни был плохой - он дальновидный (как бизнесмен), а в барсе через розовые очки смотрят и думают, что людей деньгами не переманить. Переманить можно любого - вопрос лишь в цене
Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта, работавший в стане сине-гранатовых с 2003 по 2010 год, раскритиковал нынешнее руководство каталонского клуба в связи с уходом из команды нападающего Неймара.
«Уход Неймара в очередной раз свидетельствует о некомпетентности руководства. Я не заметил в клубе экономических проблем, вынуждающих продать его», – сказал Лапорта.
Ранее агент футболиста подтвердил, что его клиент продолжит карьеру в «ПСЖ». С парижским клубом бразилец подпишет пятилетний контракт, по которому будет зарабатывать 575 тысяч евро.