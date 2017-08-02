Агент Неймара подтвердил, что бразилец будет представлен в качестве игрока «ПСЖ» на этой неделе

Есть ли вообще шанс стать великим футболистом, играя во Франции? Ибра вот ничего особого не выиграл, да и всё его величие больше держится на самоуверенности и хлёстких фразах.
Футбольный агент Вагнер Рибейро, представляющий интересы нападающего «Барселоны» Неймара, заявил, что его агент продолжит карьеру в «ПСЖ».
«ПСЖ заплатит отступные за Неймара и представит его в качестве своего игрока в Париже на этой неделе», – сказал агент.
Ранее каталонский клуб подтвердил, что бразилец заявил о желании покинуть команду, цвета которой защищал с 2013 года.
За переход Неймара парижский клуб заплатит 222 миллиона евро.