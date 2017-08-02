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    Агент Неймара подтвердил, что бразилец будет представлен в качестве игрока «ПСЖ» на этой неделе

    Футбольный агент Вагнер Рибейро, представляющий интересы нападающего «Барселоны» Неймара, заявил, что его агент продолжит карьеру в «ПСЖ».

    «ПСЖ заплатит отступные за Неймара и представит его в качестве своего игрока в Париже на этой неделе», – сказал агент.

    Ранее каталонский клуб подтвердил, что бразилец заявил о желании покинуть команду, цвета которой защищал с 2013 года.

    За переход Неймара парижский клуб заплатит 222 миллиона евро.

    Источник: Marca

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    02.08.2017 17:26
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 2 августа 2017, 21:12

      Есть ли вообще шанс стать великим футболистом, играя во Франции? Ибра вот ничего особого не выиграл, да и всё его величие больше держится на самоуверенности и хлёстких фразах.

      0
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      Рейтинг: +65

      Koshastiy 2 августа 2017, 18:48

      Неймар является его "клиентом", а не "агентом".

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 2 августа 2017, 18:17

      Становится все интереснее по Неймару . Создается некий прецендент , а куда "кривая выведет" ? Вот и посмотрим !

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      Рейтинг: +30

      Daniil Boiko 2 августа 2017, 17:44

      В современном футболе все решают деньги......Страшно признать, но это так

      1
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      Рейтинг: +17

      Interneradzuri 2 августа 2017, 17:39

      Ну посмотрит что из этого получается

      0
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      Рейтинг: +259

      pzdc. > Interneradzuri 2 августа 2017, 20:16

      Ему пофигу скорее что получится, главное ДЕНЬГИ будут капать.. )

      1
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH 2 августа 2017, 17:36

      И их не пугает нарушение финансового фэир плея УЕФА?Тогда зачем все это вобще нужно??

      2
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid > DUMOH 2 августа 2017, 21:11

      Так они же провернули финт со спонсорским контрактом)))

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      Рейтинг: +1339

      DUMOH > Hala Madrid 2 августа 2017, 21:13

      А в чем заключается финт?Я чот слышал,что они будут частями выплачивать,что бы избежать наказания,но услышал уже после того как написал этот комментарий)

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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid > DUMOH 2 августа 2017, 22:49

      Вроде как Неймару платят спонсорские 300 млн за то, что он будет послом ЧМ 2022 в Катаре. Из которых за 222 млн футболист выкупает свой контракт, остальное подъёмные - хату снять, дошик купить. И на правах свободного агента переходит в ПСЖ.

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      Рейтинг: +1339

      DUMOH > Hala Madrid 3 августа 2017, 07:41

      На то законы и придумываются,что бы их обходить)))))Спасибо за разъяснения.

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