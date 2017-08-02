«Барселона» подтвердила, что Неймар покинет клуб

«Барселона» выступила с официальным заявлением по поводу возможного ухода нападающего Неймара в «ПСЖ». Напомним, что бразильский форвард сегодня пропустил тренировку сине-гранатовых, объявив о своем уходе из клуба.
«Перед началом утренней тренировки Неймар проинформировал присутствующих о своем желании покинуть клуб. Игроку было разрешено пропустить занятие и решить вопрос о своем будущем», – говорится в сообщении «Барселоны».
Ранее сообщалось, что Неймар перейдет из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.
Источник: ФК «Барселона»
С одной стороны большая потеря для Барсы, с другой стороны Барса даже в плюсе от продажи. От 222 млн, они могут спокойно заполучить Коутиньо и Дибалу(ну или Дембеле). Главное что бы не остаться с корытом с забитым 222млн)))))