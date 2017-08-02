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«Барселона» подтвердила, что Неймар покинет клуб

2 августа 2017, 13:40
14

«Барселона» выступила с официальным заявлением по поводу возможного ухода нападающего Неймара в «ПСЖ». Напомним, что бразильский форвард сегодня пропустил тренировку сине-гранатовых, объявив о своем уходе из клуба.

«Перед началом утренней тренировки Неймар проинформировал присутствующих о своем желании покинуть клуб. Игроку было разрешено пропустить занятие и решить вопрос о своем будущем», – говорится в сообщении «Барселоны».

Ранее сообщалось, что Неймар перейдет из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

Источник: ФК «Барселона»
Испания. Примера Барселона Неймар
Комментарии (14)
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Asbjorn
1501671366
Ну и хорошо ,что все разрешилось,теперь остается на его место купить игрока
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orzy
1501671818
Большая потер. для Барса как с Алвесом
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de bruyne
1501672343
Эпоха неймара закончена как и робиньо...ди Мария реале звездел ушел дно псж тоже самое... пока не видел что игрок заиграл который ушел иза денег а не иза трофей
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diadushka
1501672607
Я думал большего губителя карьер игроков чем Мино Райола трудно найти, а им оказался отец Неймара
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Тамхар
1501673019
Ну вот! А мне не верилось... Посмотрим, что из него станет в ПСЖ. Мне кажется, это дутая фигура.
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Gullit 76
1501674762
Зря он это.Папа его точно до цугундера доведёт.
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Александр ЗА
1501675525
Это плохо
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ilyuxxxa
1501676072
Трансфер конечно сильно нашумевший, ни кто не верил до последнего! НО.....
С одной стороны большая потеря для Барсы, с другой стороны Барса даже в плюсе от продажи. От 222 млн, они могут спокойно заполучить Коутиньо и Дибалу(ну или Дембеле). Главное что бы не остаться с корытом с забитым 222млн)))))
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sold93
1501686634
теперь ждем ответа от испанского админ-ресурса
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