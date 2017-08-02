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    «Барселона» подтвердила, что Неймар покинет клуб

    «Барселона» выступила с официальным заявлением по поводу возможного ухода нападающего Неймара в «ПСЖ». Напомним, что бразильский форвард сегодня пропустил тренировку сине-гранатовых, объявив о своем уходе из клуба.

    «Перед началом утренней тренировки Неймар проинформировал присутствующих о своем желании покинуть клуб. Игроку было разрешено пропустить занятие и решить вопрос о своем будущем», – говорится в сообщении «Барселоны».

    Ранее сообщалось, что Неймар перейдет из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

    Источник: ФК «Барселона»

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    02.08.2017 13:40
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +429

      sold93 2 августа 2017, 18:10

      теперь ждем ответа от испанского админ-ресурса

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      Рейтинг: +26

      ilyuxxxa 2 августа 2017, 15:14

      Трансфер конечно сильно нашумевший, ни кто не верил до последнего! НО.....

      С одной стороны большая потеря для Барсы, с другой стороны Барса даже в плюсе от продажи. От 222 млн, они могут спокойно заполучить Коутиньо и Дибалу(ну или Дембеле).
      Главное что бы не остаться с корытом с забитым 222млн)))))

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 2 августа 2017, 15:05

      Это плохо

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 2 августа 2017, 14:52

      Зря он это.Папа его точно до цугундера доведёт.

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 > Gullit 76 2 августа 2017, 18:10

      Насчет папы я с тобой согласен полностью .

      0
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 2 августа 2017, 14:23

      Ну вот! А мне не верилось... Посмотрим, что из него станет в ПСЖ. Мне кажется, это дутая фигура.

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 2 августа 2017, 14:16

      Я думал большего губителя карьер игроков чем Мино Райола трудно найти, а им оказался отец Неймара

      3
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 2 августа 2017, 14:12

      Эпоха неймара закончена как и робиньо...ди Мария реале звездел ушел дно псж тоже самое... пока не видел что игрок заиграл который ушел иза денег а не иза трофей

      -2
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      Рейтинг: +142

      orzy 2 августа 2017, 14:03

      Большая потер. для Барса как с Алвесом

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 2 августа 2017, 13:56

      Ну и хорошо ,что все разрешилось,теперь остается на его место купить игрока

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > Asbjorn 2 августа 2017, 14:01

      Так то оно так, вот только где такого найдешь??

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > sv1969 2 августа 2017, 14:23

      да,дембеле очень не плох,а вот дибала пойдет или нет,вопрос

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      Рейтинг: +2773

      liverpool19861986 > I_R_O_N_M_A_N 2 августа 2017, 15:45

      Коут не уйдёт из Ливерпуля!!!

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