«Барселона» подтвердила, что Неймар покинет клуб

«Барселона» выступила с официальным заявлением по поводу возможного ухода нападающего Неймара в «ПСЖ». Напомним, что бразильский форвард сегодня пропустил тренировку сине-гранатовых, объявив о своем уходе из клуба.

«Перед началом утренней тренировки Неймар проинформировал присутствующих о своем желании покинуть клуб. Игроку было разрешено пропустить занятие и решить вопрос о своем будущем», – говорится в сообщении «Барселоны».

Ранее сообщалось, что Неймар перейдет из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.