Источник: Неймар пропустил тренировку «Барселоны», объявив о своем уходе из клуба

Нападающий «Барселоны» Неймар пропустил тренировку своего клуба в среду утром, сообщает France Football. Он прибыл на само занятие, провел на тренировочном поле примерно 37 минут, после чего объявил партнерам по команде об уходе из клуба.

Напомним, что по сообщениям прессы, Неймар до 7 августа оформит свой переход в «ПСЖ». Сумма трансфера составит 222 миллиона евро.

Неймар выступает в «Барселоне» с 2013 года. В прошлом сезоне он провел 45 матчей и забил 20 голов во всех турнирах сине-гранатовых.