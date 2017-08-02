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    Источник: Неймар пропустил тренировку «Барселоны», объявив о своем уходе из клуба

    Нападающий «Барселоны» Неймар пропустил тренировку своего клуба в среду утром, сообщает France Football. Он прибыл на само занятие, провел на тренировочном поле примерно 37 минут, после чего объявил партнерам по команде об уходе из клуба.

    Напомним, что по сообщениям прессы, Неймар до 7 августа оформит свой переход в «ПСЖ». Сумма трансфера составит 222 миллиона евро.

    Неймар выступает в «Барселоне» с 2013 года. В прошлом сезоне он провел 45 матчей и забил 20 голов во всех турнирах сине-гранатовых.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.08.2017 11:45
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 2 августа 2017, 12:56

      Не стоит он того,не стоит!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +45

      Тим2015 2 августа 2017, 12:54

      ухожу нет подожду

      0
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      Рейтинг: +17

      Paulys 2 августа 2017, 12:28

      самое интересное в этой ситуации то, что Неймар-то сам молчит! Я как-то с трудом верил, что бразилец перейдет в ПСЖ, но сейчас это кажется уже почти свершившимся фактом...но это очень глупо со стороны Неймара... перейдя в ПСЖ, вряд ли он получит ЗМ когда-нибудь

      0
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      Рейтинг: +320

      T 72 2 августа 2017, 12:16

      Через полчаса напишут,что он объявил о своём уходе из клуба,чтобы позавтракать в городе,вечером вернётся))

      1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 2 августа 2017, 12:06

      Если честно уже надоело слышать об этом , но я понимаю и журналистов не каждый же день совершаются такие большие переходы. Желаю удачи Неймару в Париже ( если он там все таки окажется ).

      1
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 2 августа 2017, 11:48

      Как достала уже эта Санта -Барбара

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