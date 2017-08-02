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  • Источник: Неймар пропустил тренировку «Барселоны», объявив о своем уходе из клуба

Источник: Неймар пропустил тренировку «Барселоны», объявив о своем уходе из клуба

2 августа 2017, 11:45
6

Нападающий «Барселоны» Неймар пропустил тренировку своего клуба в среду утром, сообщает France Football. Он прибыл на само занятие, провел на тренировочном поле примерно 37 минут, после чего объявил партнерам по команде об уходе из клуба.

Напомним, что по сообщениям прессы, Неймар до 7 августа оформит свой переход в «ПСЖ». Сумма трансфера составит 222 миллиона евро.

Неймар выступает в «Барселоне» с 2013 года. В прошлом сезоне он провел 45 матчей и забил 20 голов во всех турнирах сине-гранатовых.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Трансферы Барселона Неймар
Комментарии (6)
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Jenea83
1501663711
Как достала уже эта Санта -Барбара
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hevbn 28
1501664773
Если честно уже надоело слышать об этом , но я понимаю и журналистов не каждый же день совершаются такие большие переходы. Желаю удачи Неймару в Париже ( если он там все таки окажется ).
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T 72
1501665401
Через полчаса напишут,что он объявил о своём уходе из клуба,чтобы позавтракать в городе,вечером вернётся))
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Paulys
1501666101
самое интересное в этой ситуации то, что Неймар-то сам молчит! Я как-то с трудом верил, что бразилец перейдет в ПСЖ, но сейчас это кажется уже почти свершившимся фактом...но это очень глупо со стороны Неймара... перейдя в ПСЖ, вряд ли он получит ЗМ когда-нибудь
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Тим2015
1501667676
ухожу нет подожду
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Pourport
1501667760
Не стоит он того,не стоит!
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