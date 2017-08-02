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    Неймар подпишет с «ПСЖ» пятилетний контракт и будет зарабатывать 575 тысяч в неделю

    Стали известны условия личного контракта, который нападающий «Барселоны» Неймар подпишет с «ПСЖ». По информации источника, соглашение бразильца с парижским клубом будет рассчитано на пять лет, а недельный оклад составит 575 тысяч евро.

    В общей сложности за трансфер 25-летнего бразильца «ПСЖ» заплатит около 500 миллионов, 222 из которых – сумма отступных.

    Ранее каталонский клуб объявил, что игрок покинет команду. Позднее агент футболиста подтвердил, что его клиент продолжит карьеру в «ПСЖ».

    Источник: Skysports

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    02.08.2017 21:21
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2773

      liverpool19861986 3 августа 2017, 00:14

      30 миллионов в год,2,5миллиона в месяц,75000 в день,если перевести в рубли в день он будет получать 5 миллионов 250 тысяч рублей!!!Это пизд..ц. ребята

      0
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 2 августа 2017, 22:51

      Скоро Месси переподпишет контракт с Барсой?))

      1
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      Рейтинг: +11

      Ball-hunter 2 августа 2017, 22:50

      Он за неделю будет зарабатывать больше, чем средний россиянин за всю свою жизнь.

      1
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      Рейтинг: +205

      AlmazZz93 2 августа 2017, 22:19

      Не останавливайте планету, я спрыгну на ходу

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 2 августа 2017, 22:06

      Это мрак вообще, не один игрок не стоит таких затрат и денег

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      Рейтинг: +2564

      атеист 2 августа 2017, 22:02

      Скорее не зарабатывать, а - получать...

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      Рейтинг: +2269

      dyema 2 августа 2017, 21:27

      Какие-то нереальные цифры!!!
      Похоже откаты правят миром)))

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