Неймар подпишет с «ПСЖ» пятилетний контракт и будет зарабатывать 575 тысяч в неделю

Стали известны условия личного контракта, который нападающий «Барселоны» Неймар подпишет с «ПСЖ». По информации источника, соглашение бразильца с парижским клубом будет рассчитано на пять лет, а недельный оклад составит 575 тысяч евро.

В общей сложности за трансфер 25-летнего бразильца «ПСЖ» заплатит около 500 миллионов, 222 из которых – сумма отступных.

Ранее каталонский клуб объявил, что игрок покинет команду. Позднее агент футболиста подтвердил, что его клиент продолжит карьеру в «ПСЖ».