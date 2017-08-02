Неймар подпишет с «ПСЖ» пятилетний контракт и будет зарабатывать 575 тысяч в неделю

30 миллионов в год,2,5миллиона в месяц,75000 в день,если перевести в рубли в день он будет получать 5 миллионов 250 тысяч рублей!!!Это пизд..ц. ребята
Стали известны условия личного контракта, который нападающий «Барселоны» Неймар подпишет с «ПСЖ». По информации источника, соглашение бразильца с парижским клубом будет рассчитано на пять лет, а недельный оклад составит 575 тысяч евро.
В общей сложности за трансфер 25-летнего бразильца «ПСЖ» заплатит около 500 миллионов, 222 из которых – сумма отступных.
Ранее каталонский клуб объявил, что игрок покинет команду. Позднее агент футболиста подтвердил, что его клиент продолжит карьеру в «ПСЖ».