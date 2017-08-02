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    Клуб Лиги 2 в шутку объявил о приобретении Неймара

    Французский клуб «Кевейи-Руэн», представляющий Лигу 2, в шутку объявил о приобретении у «Барселоны» нападающего Неймара. На странице в фейсбуке пресс-служба опубликовала фото бразильца в форме нового клуба и пригласила болельщиков посетить презентацию игрока.

    Ранее «Барселона» объявила, что футболист покинет каталонский клуб. Позднее агент форварда заявил, что его клиент перейдет в «ПСЖ».

    За трансфер Неймара парижане заплатят 222 миллиона евро, прописанные в контракте нападающего в качестве отступных.

    Источник: Facebook.com

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    02.08.2017 18:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +429

      sold93 2 августа 2017, 19:00

      хахахахаххахахахах

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