Клуб Лиги 2 в шутку объявил о приобретении Неймара

Французский клуб «Кевейи-Руэн», представляющий Лигу 2, в шутку объявил о приобретении у «Барселоны» нападающего Неймара. На странице в фейсбуке пресс-служба опубликовала фото бразильца в форме нового клуба и пригласила болельщиков посетить презентацию игрока.

Ранее «Барселона» объявила, что футболист покинет каталонский клуб. Позднее агент форварда заявил, что его клиент перейдет в «ПСЖ».

За трансфер Неймара парижане заплатят 222 миллиона евро, прописанные в контракте нападающего в качестве отступных.