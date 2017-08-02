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    Писарев советует Смолову уехать в Европу

    Российский специалист Николай Писарев выразил мнение, что нападающий «Краснодара» Федор Смолов должен перейти в зарубежный клуб.

    – Что бы вы сейчас посоветовали Федору, которого сватают то в «Спартак», то в «Зенит», то за границу?

    – Могу сказать одно. Я знаю принципы построения игры «Краснодара». В этой команде центральный нападающий всегда будет много забивать. Федору будет сложно попасть в такие же комфортные игровые условия.

    – Вам не хочется, чтобы он попробовал свои силы за рубежом?

    – Наверное, стоит это сделать, чтобы потом не жалеть об упущенной возможности.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.08.2017 15:17
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +24829

      dok66 2 августа 2017, 20:32

      Сколько можно советовать ! Если хочет сам Федя - уедет ! Если нет - что сотрясать воздух !

      1
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 2 августа 2017, 20:00

      Не кому Федя не должен,пусть играет где душа лежит!

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      Рейтинг: +144

      denisrebrikov 2 августа 2017, 18:43

      Давно пора уже ехать в Европу. Лацио, Боруссия, Шальке, Феорентина, Сток Сити, Вест Бромвич, Суонси, Бормунт вот клубы которые были бы не против Феди)

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      Рейтинг: +107

      Joker 555 2 августа 2017, 18:31

      Если бы на кубке что-то внятное показал. Может быть, а так увы.

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 2 августа 2017, 17:16

      Поздновато,будет скамейку шлифовать,играй в Спартаке,ты подходишь манерой игры

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      Рейтинг: +891

      bolela_16 2 августа 2017, 17:16

      Поздноватенько, Федя!!!

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