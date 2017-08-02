Писарев советует Смолову уехать в Европу

Российский специалист Николай Писарев выразил мнение, что нападающий «Краснодара» Федор Смолов должен перейти в зарубежный клуб.

– Что бы вы сейчас посоветовали Федору, которого сватают то в «Спартак», то в «Зенит», то за границу?

– Могу сказать одно. Я знаю принципы построения игры «Краснодара». В этой команде центральный нападающий всегда будет много забивать. Федору будет сложно попасть в такие же комфортные игровые условия.

– Вам не хочется, чтобы он попробовал свои силы за рубежом?

– Наверное, стоит это сделать, чтобы потом не жалеть об упущенной возможности.