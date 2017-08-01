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    Агент Гарсии заявил, что игрок счастлив в «Зените» и хочет дальше играть в РФПЛ

    Агент Мануэль Гарсия Квилон, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Хави Гарсии, назвал неверной информацию об уходе 30-летнего игрока из петербургского клуба.

    Вчера СМИ сообщили, что испанец ведет переговоры с сине-бело-голубыми о расторжении контракта. Сегодня появилась информация, что хавбек согласовал четырехлетний контракт с «Бетисом».

    «Неправда, что Хави Гарсия может перейти в «Бетис». Я видел эту информацию в прессе, но она неверна. Хави Гарсия пока не собирается никуда уходить. Он счастлив в «Зените» и хочет дальше играть в России.

    Получали ли мы предложения о трансфере? Нет, конкретных предложений не было», – сказал Квилон.

    Напомним, Гарсия защищает цвета «Зенита» с августа 2014 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.08.2017 17:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 1 августа 2017, 19:18

      Входит-выходит... Винни-Пух какой-то )

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +597

      Gornostay 1 августа 2017, 19:09

      Таки мы его понимаем)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17733

      paracetamol 1 августа 2017, 18:20

      Ну и ладушки. В Зените много работы, хватит на всех!

      0
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 1 августа 2017, 17:55

      СМИ подогревают опять на ровном месте...Ну и славно, храбрый воин, нам пригодится!))))

      2
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      Рейтинг: +6309

      порт 1 августа 2017, 17:54

      А писакам лишь бы написать.

      3
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