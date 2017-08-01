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  • Агент Гарсии заявил, что игрок счастлив в «Зените» и хочет дальше играть в РФПЛ

Агент Гарсии заявил, что игрок счастлив в «Зените» и хочет дальше играть в РФПЛ

1 августа 2017, 17:47
5

Агент Мануэль Гарсия Квилон, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Хави Гарсии, назвал неверной информацию об уходе 30-летнего игрока из петербургского клуба.

Вчера СМИ сообщили, что испанец ведет переговоры с сине-бело-голубыми о расторжении контракта. Сегодня появилась информация, что хавбек согласовал четырехлетний контракт с «Бетисом».

«Неправда, что Хави Гарсия может перейти в «Бетис». Я видел эту информацию в прессе, но она неверна. Хави Гарсия пока не собирается никуда уходить. Он счастлив в «Зените» и хочет дальше играть в России.

Получали ли мы предложения о трансфере? Нет, конкретных предложений не было», – сказал Квилон.

Напомним, Гарсия защищает цвета «Зенита» с августа 2014 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Хави Гарсия
Комментарии (5)
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порт
1501599297
А писакам лишь бы написать.
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zlobny_zenitos
1501599313
СМИ подогревают опять на ровном месте...Ну и славно, храбрый воин, нам пригодится!))))
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paracetamol
1501600810
Ну и ладушки. В Зените много работы, хватит на всех!
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Gornostay
1501603786
Таки мы его понимаем)))
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APchelov
1501604318
Входит-выходит... Винни-Пух какой-то )
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