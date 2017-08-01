Агент Гарсии заявил, что игрок счастлив в «Зените» и хочет дальше играть в РФПЛ

Агент Мануэль Гарсия Квилон, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Хави Гарсии, назвал неверной информацию об уходе 30-летнего игрока из петербургского клуба.

Вчера СМИ сообщили, что испанец ведет переговоры с сине-бело-голубыми о расторжении контракта. Сегодня появилась информация, что хавбек согласовал четырехлетний контракт с «Бетисом».

«Неправда, что Хави Гарсия может перейти в «Бетис». Я видел эту информацию в прессе, но она неверна. Хави Гарсия пока не собирается никуда уходить. Он счастлив в «Зените» и хочет дальше играть в России.

Получали ли мы предложения о трансфере? Нет, конкретных предложений не было», – сказал Квилон.

Напомним, Гарсия защищает цвета «Зенита» с августа 2014 года.