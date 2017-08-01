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  • Егоров заявил, что Лапочкин был прав, назначив пенальти на Зе Луише в ворота «Краснодара»

Егоров заявил, что Лапочкин был прав, назначив пенальти на Зе Луише в ворота «Краснодара»

1 августа 2017, 12:59
24

Заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал работу Сергея Лапочкина во встрече третьего тура РФПЛ «Спартак»«Краснодар» (2:0). По его словам, арбитр из Санкт-Петербурга отсудил матч на европейском уровне, а пенальти, назначенный им в ворота «быков» на 37-й минуте за нарушение защитника Андреаса Гранквиста на форварде Зе Луише, – правильное решение.

«Я полностью поддерживаю решение арбитра – никому не позволено делать подножки в своей штрафной. Вопрос не в том, сильный ли контакт был или нет. Есть фол по неосторожности, который совершил Гранквист. Если бы был более сильный или грубый контакт, он бы еще и желтую карточку получил», – прокомментировал эпизод Егоров.

«Я был на матче, смотрел момент после игры с нескольких ракурсов. Для меня главное – позиция арбитра, а она была верной, плюс реакция участников – сам Гранквист не отрицал, Игорь Шалимов признал. Гифка? На компьютере можно сделать все, не надо искать черную кошку в темной комнате.

Сергей отсудил на очень хорошем уровне, скажем так, на европейском, полностью контролировал игру. Уверяю, что он увидел, то и судил», – заключил Егоров.

После трех туров красно-белые располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице, набрав пять очков. «Краснодар» имеет в своем активе шесть баллов и занимает пятое место.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Гранквист Андреас Зе Луиш Лапочкин Сергей Егоров Александр
Комментарии (24)
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miklos
1501581857
как этот момент вообще может вызывать какие-то споры? все очевидно же
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KalterJax
1501582879
Да если бы за все контакты в штрафной ставили пенальти, то игры заканчивались с хоккейным счётом! А контакта там вообще не было, я видел повтор! Зе луиш хотел пенальти поэтому упал!
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Диктор
1501582955
Обвиняют Лапочкина только упертые дибилы и плюс те кто не желает видеть однозначного.
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Asbjorn
1501583263
играл не в мяч,контакт был,какие еще вопросы?
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VVM1964
1501583788
А ЧТО У КОГО ТО ЕСТЬ СОМНЕНИЯ !!!???
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Colonist
1501584871
На самом деле, Питерец, а отсудил объективно! Уважуха Лапочкину!!!
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paracetamol
1501590201
Рука руку моет. Особенно если это судейская рука.
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СГВ Багич
1501590863
Я смотрел матч. Пенальти назначен верно. Болею я за ЦСКА !
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subbotaspartak
1501591721
Зачем это вообще обсуждать, Давайте дальше играть.
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Zubo
1501592867
Нырок , причем плохо сделанный .. . Не отрицая победы Спартака... Но не надо врать
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