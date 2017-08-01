Егоров заявил, что Лапочкин был прав, назначив пенальти на Зе Луише в ворота «Краснодара»

Заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал работу Сергея Лапочкина во встрече третьего тура РФПЛ «Спартак» – «Краснодар» (2:0). По его словам, арбитр из Санкт-Петербурга отсудил матч на европейском уровне, а пенальти, назначенный им в ворота «быков» на 37-й минуте за нарушение защитника Андреаса Гранквиста на форварде Зе Луише, – правильное решение.

«Я полностью поддерживаю решение арбитра – никому не позволено делать подножки в своей штрафной. Вопрос не в том, сильный ли контакт был или нет. Есть фол по неосторожности, который совершил Гранквист. Если бы был более сильный или грубый контакт, он бы еще и желтую карточку получил», – прокомментировал эпизод Егоров.

«Я был на матче, смотрел момент после игры с нескольких ракурсов. Для меня главное – позиция арбитра, а она была верной, плюс реакция участников – сам Гранквист не отрицал, Игорь Шалимов признал. Гифка? На компьютере можно сделать все, не надо искать черную кошку в темной комнате.

Сергей отсудил на очень хорошем уровне, скажем так, на европейском, полностью контролировал игру. Уверяю, что он увидел, то и судил», – заключил Егоров.

После трех туров красно-белые располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице, набрав пять очков. «Краснодар» имеет в своем активе шесть баллов и занимает пятое место.