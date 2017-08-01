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    Егоров заявил, что Лапочкин был прав, назначив пенальти на Зе Луише в ворота «Краснодара»

    Заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал работу Сергея Лапочкина во встрече третьего тура РФПЛ «Спартак»«Краснодар» (2:0). По его словам, арбитр из Санкт-Петербурга отсудил матч на европейском уровне, а пенальти, назначенный им в ворота «быков» на 37-й минуте за нарушение защитника Андреаса Гранквиста на форварде Зе Луише, – правильное решение.

    «Я полностью поддерживаю решение арбитра – никому не позволено делать подножки в своей штрафной. Вопрос не в том, сильный ли контакт был или нет. Есть фол по неосторожности, который совершил Гранквист. Если бы был более сильный или грубый контакт, он бы еще и желтую карточку получил», – прокомментировал эпизод Егоров.

    «Я был на матче, смотрел момент после игры с нескольких ракурсов. Для меня главное – позиция арбитра, а она была верной, плюс реакция участников – сам Гранквист не отрицал, Игорь Шалимов признал. Гифка? На компьютере можно сделать все, не надо искать черную кошку в темной комнате.

    Сергей отсудил на очень хорошем уровне, скажем так, на европейском, полностью контролировал игру. Уверяю, что он увидел, то и судил», – заключил Егоров.

    После трех туров красно-белые располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице, набрав пять очков. «Краснодар» имеет в своем активе шесть баллов и занимает пятое место.

    Источник: ТАСС

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    01.08.2017 12:59
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +451

      frizom 1 августа 2017, 17:39

      да конечно Спартаку подсуживают, второй год шел бонусом при оплате первого сезона.
      Ведь так все выглядит в глазах неадекватных болельщиков?

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 1 августа 2017, 16:07

      Нырок , причем плохо сделанный .. . Не отрицая победы Спартака... Но не надо врать

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 1 августа 2017, 15:48

      Зачем это вообще обсуждать,
      Давайте дальше играть.

      2
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      Рейтинг: +54

      СГВ Багич 1 августа 2017, 15:34

      Я смотрел матч. Пенальти назначен верно. Болею я за ЦСКА !

      7
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      Рейтинг: +17733

      paracetamol 1 августа 2017, 15:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Рука руку моет. Особенно если это судейская рука.

      -7
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      Рейтинг: +6910

      sochi-2013 1 августа 2017, 14:47

      Даже, если и не было контакта, Гранквист не должен был так пытаться отобрать мяч. Ошибка уровня ДЮСШа.

      2
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      Рейтинг: +195

      Colonist 1 августа 2017, 13:54

      На самом деле, Питерец, а отсудил объективно! Уважуха Лапочкину!!!

      3
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 1 августа 2017, 13:47

      Пеналь бесспорный, а вот насчёт контроля и европейского уровня не согласен. В первом тайме быки фолили чересчур часто и напряжённость росла очень быстро, если б не голы, то страсти могли бы закипеть нешуточные

      2
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 1 августа 2017, 13:44

      Согласен. У Краснодара всю игру непонятно что творилось и в защите, и в нападении. Вот и получили заслуженный пенальти.

      1
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      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 > BRO_football 1 августа 2017, 16:55

      ага. непонятно что. 3 удара в створ и перекладина, до пенальти)))))) юмортист))) или не было?_))) и не перекладина была а птичка села?)))

      1
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football > Cubinec1989 1 августа 2017, 20:55

      Ну и что? 3 удара в створ и в перекладину любой клуб из ФНЛ сделать. А самое главное: голы где?

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      ...
      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 > BRO_football 2 августа 2017, 00:57

      а где голы Спартака до пенальти?))) я про владение мечом вообще молчу, чемпион, дома при полном стадионе на контр атаках играет с командой у которой Смолов, Лаборде, Подберезкин, Крицюк, Окриашвили в лазарете, а Мамаев только вышел из него)))))

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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 1 августа 2017, 13:43

      Капитан очевидность)))

      -1
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