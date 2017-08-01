Болельщики «Ливерпуля» требуют возвращения стоячих мест на «Энфилде»

Болельщики «Ливерпуля» приняли участие в голосовании за возвращение стоячих мест на фанатской трибуне домашнего стадиона команды «Энфилд», сообщает BBC. Всего в опросе приняло участие 17 910 человек. 88% из них отдали свои голоса за появление на стадионе стоячей трибуны, 5% выступили против этой инициативы.

Напомним, что в Англии отказались от стоячих трибун после трагедии на стадионе «Хиллсборо» в апреле 1989 года. Тогда во время матча 1/2 финала Кубка Англии между «Ноттингем Форест» и «Ливерпулем» в давке погибло около 100 человек.

Руководство «Ливерпуля» пообещало рассмотреть такую инициативу, если требования местной федерации футбола будут смягчены.