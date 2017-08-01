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    Болельщики «Ливерпуля» требуют возвращения стоячих мест на «Энфилде»

    Болельщики «Ливерпуля» приняли участие в голосовании за возвращение стоячих мест на фанатской трибуне домашнего стадиона команды «Энфилд», сообщает BBC. Всего в опросе приняло участие 17 910 человек. 88% из них отдали свои голоса за появление на стадионе стоячей трибуны, 5% выступили против этой инициативы.

    Напомним, что в Англии отказались от стоячих трибун после трагедии на стадионе «Хиллсборо» в апреле 1989 года. Тогда во время матча 1/2 финала Кубка Англии между «Ноттингем Форест» и «Ливерпулем» в давке погибло около 100 человек.

    Руководство «Ливерпуля» пообещало рассмотреть такую инициативу, если требования местной федерации футбола будут смягчены.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.08.2017 09:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 1 августа 2017, 15:45

      FA не разрешит однозначно. Или разрешит, но секторами не более 50 чел. с отдельным входом.

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      Рейтинг: +59

      catalin17CSKA 1 августа 2017, 12:22

      Стоячие места для активных болельщиков

      0
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 1 августа 2017, 10:42

      зачем

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      Рейтинг: +886

      xColaz > Igor Belousov 1 августа 2017, 11:25

      Просто Англия)) Это вы еще английских псевдо - ученых, политиков и журналистов не видели

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 1 августа 2017, 10:30

      стоячие??? Или активно передвигающиеся???

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