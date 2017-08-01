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  • «Ливерпуль» отказался продавать Коутиньо в «Барселону» за 100 миллионов

«Ливерпуль» отказался продавать Коутиньо в «Барселону» за 100 миллионов

1 августа 2017, 01:28
10

«Барселона» не оставляет попыток приобрести в летнее трансферное окно полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Сообщается, что каталонский клуб предложил за игрока сборной Бразилии 100 миллионов евро, однако мерсисайдцы ответили отказом.

По информации источника, руководство «Ливерпуля» желает получить за своего лидера 150 миллионов.

Напомним, что в лице Коутиньо «Барселона» видит замену Неймару, который в ближайшее время перейдет в «ПСЖ» за 222 миллиона.

Источник: RMC
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Барселона Ливерпуль Коутиньо Филиппе
Комментарии (10)
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Danpos
1501548779
Этот мир совсем ёбнулся !
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Томь вперёд
1501549537
Ну и зря! Он даже 100 не стоит!
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serginho8
1501549916
Не понятно только зачем это Коутиньо? да барса это как бы повышение чтоли, но блин это же не та барса что была лет 5 назад. Тем более если реально уйдет Неймар, что ему делать там? сидеть в тени Месси, хотя можно быть лидером Ливерпуля и наслаждаться тем как тебя тут на руках все носят.. Вообщем не верится как то что Коутиньо заиграет в барсе..
Другое дело, надеюсь у Ливерпуля хватит терпения и они смогут вытрясти побольше деньжат с Барсы. Лямов 140 будет вообще отлично. Интересно на что пойдет барса?)
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Allanon
1501561978
Мир ебнулся. Года через 3 никого не будут удивлять цена в 500-700 млн. за игрока
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Jackson88
1501565401
красавчики и не продавайте:)
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Дополнительная минута
1501565923
дело хозяййское
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Asbjorn
1501569915
от силы лямов 70,лучше бы дибалу попытались купить
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Adekvat07
1501578283
За эти бабки можно 2-х игроков его же уровня взять
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serginho8
1501633855
Если он реально хочет сам уйти. то пусть уходит, чё держать то? главное лямов 120 забрать за него. На его место взять Ковачича из реала который стоит ну максимум 35, либо Майера из шальке, второй конечно больше схож с бразильцем, стоить будет ну лямов 45 в евро. Так еще останутся деньги на Ван Дейка.
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