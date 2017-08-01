«Ливерпуль» отказался продавать Коутиньо в «Барселону» за 100 миллионов

«Барселона» не оставляет попыток приобрести в летнее трансферное окно полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Сообщается, что каталонский клуб предложил за игрока сборной Бразилии 100 миллионов евро, однако мерсисайдцы ответили отказом.
По информации источника, руководство «Ливерпуля» желает получить за своего лидера 150 миллионов.
Напомним, что в лице Коутиньо «Барселона» видит замену Неймару, который в ближайшее время перейдет в «ПСЖ» за 222 миллиона.
Источник: RMC
Другое дело, надеюсь у Ливерпуля хватит терпения и они смогут вытрясти побольше деньжат с Барсы. Лямов 140 будет вообще отлично. Интересно на что пойдет барса?)