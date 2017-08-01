«Ливерпуль» отказался продавать Коутиньо в «Барселону» за 100 миллионов

Если он реально хочет сам уйти. то пусть уходит, чё держать то? главное лямов 120 забрать за него. На его место взять Ковачича из реала который стоит ну максимум 35, либо Майера из шальке, второй конечно больше схож с бразильцем, стоить будет ну лямов 45 в евро. Так еще останутся деньги на Ван Дейка.
«Барселона» не оставляет попыток приобрести в летнее трансферное окно полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Сообщается, что каталонский клуб предложил за игрока сборной Бразилии 100 миллионов евро, однако мерсисайдцы ответили отказом.
По информации источника, руководство «Ливерпуля» желает получить за своего лидера 150 миллионов.
Напомним, что в лице Коутиньо «Барселона» видит замену Неймару, который в ближайшее время перейдет в «ПСЖ» за 222 миллиона.