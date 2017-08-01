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    «Ливерпуль» отказался продавать Коутиньо в «Барселону» за 100 миллионов

    «Барселона» не оставляет попыток приобрести в летнее трансферное окно полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Сообщается, что каталонский клуб предложил за игрока сборной Бразилии 100 миллионов евро, однако мерсисайдцы ответили отказом.

    По информации источника, руководство «Ливерпуля» желает получить за своего лидера 150 миллионов.

    Напомним, что в лице Коутиньо «Барселона» видит замену Неймару, который в ближайшее время перейдет в «ПСЖ» за 222 миллиона.

    Источник: RMC

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    01.08.2017 01:28
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +122

      serginho8 2 августа 2017, 03:30

      Если он реально хочет сам уйти. то пусть уходит, чё держать то? главное лямов 120 забрать за него. На его место взять Ковачича из реала который стоит ну максимум 35, либо Майера из шальке, второй конечно больше схож с бразильцем, стоить будет ну лямов 45 в евро. Так еще останутся деньги на Ван Дейка.

      0
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      Рейтинг: +156

      Adekvat07 1 августа 2017, 12:04

      За эти бабки можно 2-х игроков его же уровня взять

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 1 августа 2017, 09:45

      от силы лямов 70,лучше бы дибалу попытались купить

      -1
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      Рейтинг: +104

      Дополнительная минута 1 августа 2017, 08:38

      дело хозяййское

      0
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      Рейтинг: +128

      Jackson88 1 августа 2017, 08:30

      красавчики и не продавайте:)

      2
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      Рейтинг: +52

      Allanon 1 августа 2017, 07:32

      Мир ебнулся. Года через 3 никого не будут удивлять цена в 500-700 млн. за игрока

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Allanon 1 августа 2017, 10:10

      Не будет. Любой пузырь рано или поздно лопается. Вопрос окупаемости.

      0
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      Рейтинг: +122

      serginho8 1 августа 2017, 04:11

      Не понятно только зачем это Коутиньо? да барса это как бы повышение чтоли, но блин это же не та барса что была лет 5 назад. Тем более если реально уйдет Неймар, что ему делать там? сидеть в тени Месси, хотя можно быть лидером Ливерпуля и наслаждаться тем как тебя тут на руках все носят.. Вообщем не верится как то что Коутиньо заиграет в барсе..

      Другое дело, надеюсь у Ливерпуля хватит терпения и они смогут вытрясти побольше деньжат с Барсы. Лямов 140 будет вообще отлично. Интересно на что пойдет барса?)

      0
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 1 августа 2017, 04:05

      Ну и зря!
      Он даже 100 не стоит!

      -1
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      Рейтинг: +48

      Danpos 1 августа 2017, 03:52

      Этот мир совсем ёбнулся !

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