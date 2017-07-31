«Ливерпуль» заинтересован в Рафинье

«Ливерпуль» хочет приобрести полузащитника «Барселоны» Рафинью. Сообщается, что красные могут заплатить за трансфер 24-летнего игрока от 30 до 40 миллионов евро.

Данная сделка может стать ключом к переходу хавбека мерсисайдцев Фелиппе Коутиньо в каталонский клуб. Сегодня появилась информация, что сине-гранатовые предложили «Ливерпулю» за футболиста 85 миллионов евро.

Контракт Рафиньи с «блауграной» рассчитан до лета 2020 года. В минувшем сезоне он принял участие в 28 поединках, забив семь мячей и сделав пять голевых передач.