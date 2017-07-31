«Барселона» предлагает за Коутиньо 85 миллионов

«Барселона» урегулировала вопрос о личном контракте с полузащитником «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, сообщает Sport.es. Соглашение рассчитано на пять лет. Сумма, которую согласны выплатить испанцы за 25-летнего бразильца составляет 85 миллионов евро.

Стоит отметить, что ранее в «Ливерпуле» назвали свой вариант суммы трансфера, которая составила 150 миллионов. Сам Коутиньо уже сообщил руководству «Ливерпуля» о своем желании перейти в каталонский клуб.

Напомним, что бразилец играет в «Ливерпуле» с 2013 года. За это время он провел 181 игру, забил 24 гола и отдал 37 результативных передач.