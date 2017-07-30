«Спартак» упустил Мангала, но покупает Нойштедтера. Матич – в «Манчестер Юнайтед». Дайджест событий дня

Трансфер Неймара обойдется «ПСЖ» в 300 миллионов

Форвард «Барселоны» Неймар уже в ближайшие дни может стать игроком «ПСЖ». Как сообщается, парижский клуб готов заплатить за 25-летнего футболиста 222 миллиона евро, данная сумма прописана в контракте бразильца с каталонцами. При этом, если сделка состоится, то парижанам трансфер обойдется в 300 миллионов евро из-за системы налогообложения во Франции.

Мангала отказался от перехода в «Спартак»

Защитник «Манчестер Сити» Эльяким Мангала имел вариант продолжения карьеры в России. Как сообщается, футболист отказался от предложения «Спартака». Манкунианцы готовы были на сделку, так как стремятся соответствовать финансовому фэйр-плей. Рыночная стоимость 26-летнего француза составляет 15 миллионов евро.

Ерохин на правах аренды может перейти в «Рубин»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин во время летнего трансферного окна может сменить клубную прописку. По информации источника, 27-летнего россиянина готов арендовать «Рубин». Напомним, казанский клуб возглавляет Курбан Бердыев, под руководством которого хавбек работал в «Ростове».

Нойштедтер дал согласие на переход в «Спартак»

Полузащитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер может перейти в «Спартак». Как сообщает источник, 29-летний россиянин дал согласие на переход в московский клуб, чтобы иметь место в составе сборной России на домашний чемпионат мира-2018.

«Барселона» может приобрести Дибалу за 120 миллионов

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала входит в сферу интересов «Барселоны». По информации источника, каталонский клуб рассматривает 23-летнего аргентинца в качестве замены Неймару, который близок к переходу в «ПСЖ», и готов заплатить за него 120 миллионов евро.

Эрнани на правах аренды перейдет из «Зенита» в «Сент-Этьен»

Полузащитник «Зенита» Эрнани в ближайшее время покинет петербургский клуб. Как сообщает источник, 23-летний бразилец на правах аренды перейдет в «Сент-Этьен».

Маммана пройдет медосмотр для «Зенита» в последний день июля

Защитник французского «Лиона» Эммануэль Маммана все ближе к переходу в санкт-петербургский «Зенит». Так, футболист уже 31 июля пройдет медицинское обследование для россиян, что станет последним шагом к трансферу. В Санкт-Петербург аргентинец прилетит 30 июля. Сумма перехода составит порядка 16 миллионов евро, хотя цена южноамериканца на рынке ниже более чем в два раза.

«Лацио» может приобрести Азмуна и отдать его в аренду в «Верону»

Нападающий «Рубина» Сердар Азмун может продолжить карьеру в «Лацио». По информации cittaceleste.it, в случае успешного завершения сделки римский клуб отдаст 22-летнего иранца в аренду «Вероне» на один сезон. Ранее сообщалось, что итальянская команда готова заплатить за футболиста 15 миллионов евро.

Матич прошел медосмотр для «Манчестер Юнайтед», сумма сделки составит 40 миллионов

Полузащитник английского «Челси» Неманья Матич в ближайшее время может покинуть команду и стать игроком «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что балканец уже прошел медицинское обследование для «красных дьяволов».

Ориентировочно «пенсионеры» получат за хавбека 40 миллионов фунтов стерлингов, хотя ранее лондонцы хотели выручить за Матича на 10 миллионов больше.

Фото: globallookpress