Дембеле заявил, что не намерен покидать «Боруссию»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Усмане Дембеле прокомментировал слухи о возможном своем уходе из клуба. Ранее сообщалось, что 20-летнего француза намерена приобрести «Барселона».

«Меня не интересуют слухи. Чувствую себя счастливым в Дортмунде. Я осознанно шел сюда. Обамеянг? Он как брат для меня, рад, что он и дальше будет выступать в команде», – заявил Дембеле.

Форвард в минувшем сезоне провел в чемпионате Германии 32 матча, в которых забил шесть голов и отдал 12 результативных передач.

Чем крут главный молодой талант «Боруссии», которого пока никто не купил. Но скоро купят