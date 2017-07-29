Каррера: «Пашалич в «Спартаке»? На данный момент на нашей базе его нет»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Челси» Марио Пашалича.

Ранее сообщалось, что московский клуб арендует 22-летнего хорвата на сезон. Факт переговоров между сторонами подтвердил представитель футболиста.

– Появилась информация, что переход полузащитника «Челси» Марио Пашалича в «Спартак» – дело практически решенное. Это действительно так?

– На данный момент Пашалича на спартаковской базе нет, он является игроком «Челси». Рассуждать о его способностях и достоинствах я смогу только тогда, когда он действительно станет футболистом моей команды.