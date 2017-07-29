Поддубский: «СКА-Хабаровск» смутил быстрый гол ЦСКА, появились нервозность и много брака»

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский после матча третьего тура РФПЛ с ЦСКА (0:2) заявил, что его команду смутил быстрый гол полузащитника армейцев Александра Головина, пропущенный уже на четвертой минуте после ошибки обороны. По словам специалиста, это лишь добавило нервозности в дальнейшие действия хабаровчан.

«Быстрый гол смутил. Появилась нервозность, много брака. Довбня и Баляйкин остались в запасе, потому что была ротация состава. Замена Алексея Друзина на 38-й минуте? Задохнулся человек.

В перерыве я с ребятами поговорил, успокоил их. Но все равно присутствовала нервозность. Нам тяжело. Состав остался практически тот же, что и в ФНЛ. Будем доукомплектовываться», – сказал Поддубский.