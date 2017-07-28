Спортивный директор «Ромы»: «Клуб сделал последнее предложение по Марезу»

Спортивный директор «Ромы» Мончи дал комментарий касательно переговоров с «Лестером» по покупке нападающего Рияда Мареза.

«Мы работаем не только над одним игроком. Логично, что у клуба несколько вариантов. В случае с Марезом о наших действиях узнали все, но на примере других футболитсов на удалось сохранить приватность.

Клуб сделал два предложение. Второе – вполне адекватное. Позже мы прекратили контакт», – сказал представитель «волков».

Согласно последней информации, английский клуб не устроило предложение римлян в размере 34 миллионов евро.