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    «Рома» предложила за Мареза 34 миллиона, «Лестер» требует 56

    «Рома» продолжает попытки заполучить полузащитника «Лестера» Рияда Мареза. Ранее сообщалось, что сам игрок готов перейти в римский клуб и уже согласовал условия личного контракта. Тем не менее, «джаллоросси» пока не могут прийти к общему знаменателю с «лисами».

    Ранее «Лестер» уже отклонил одно предложение «волков» в размере 20 миллионов евро. Теперь же сообщается, что «Рома» повысила ставку до 34 миллионов, однако англичане требуют за 26-летнего игрока 56 миллионов.

    Нынешний контракт Мареза рассчитан до июля 2020 года.

    Источник: Football Italia

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    25.07.2017 16:17
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