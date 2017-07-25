«Рома» предложила за Мареза 34 миллиона, «Лестер» требует 56

«Рома» продолжает попытки заполучить полузащитника «Лестера» Рияда Мареза. Ранее сообщалось, что сам игрок готов перейти в римский клуб и уже согласовал условия личного контракта. Тем не менее, «джаллоросси» пока не могут прийти к общему знаменателю с «лисами».

Ранее «Лестер» уже отклонил одно предложение «волков» в размере 20 миллионов евро. Теперь же сообщается, что «Рома» повысила ставку до 34 миллионов, однако англичане требуют за 26-летнего игрока 56 миллионов.

Нынешний контракт Мареза рассчитан до июля 2020 года.