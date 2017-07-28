Табидзе: «В матче против «Урала» у меня будет двойная мотивация»

Защитник «Уфы» Джемал Табидзе поделился ожиданиями от игры против «Урала» в рамках третьего тура РФПЛ. С февраля по июль 21-летний футболист был арендован клубом из Екатеринбурга.

«Мы в очень хорошей форме, не проигрывали. Завтра мы играем с «Уралом» и, думаю, продолжим удачно выступать и возьмем три очка. Для меня это будет тяжелый матч, важный. У меня будет двойная мотивация, потому что «Урал» был моей предыдущей командой. Я надеюсь, завтра мы победим и привезем три очка.

У «Урала» очень хорошая команда, играет очень классно, компактно. Там очень хороший тренерский штаб и неплохого уровня игроки.

Завтра будет интересная встреча. У нас тоже очень хорошая команда. Я провел за «Урал» несколько матчей, даже удалось выйти на поле в финале Кубка России против «Локомотива». Это было классное время, и я уважаю эту команду. Жду завтрашнего матча с нетерпением», – сказал игрок.

Матч начнется 15:00 по московскому времени.