В случае перехода Неймара в «ПСЖ» футбольные власти Испании начнут расследование по нарушению ФФП

Президент Профессиональной футбольной лиги Испании Хавьер Тебас прокомментировал возможный трансфер Неймара в «ПСЖ».

«Мы обратимся в УЕФА, потому что это нарушает правила финансового фэйр-плей и правила конкуренции в Евросоюза. Если союз проигнорирует нашу апелляцию, обратимся в суды Швейцарии и Брюсселя. Может дойти до судов Франции и Испании», – сказал Тебас.

О возможности нарушения ФФП при переходе Неймара сообщил президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу. Позже стало известно о том, что парижский клуб может обойти запрет, оплатив трансфер через фонд катарских владельцев. Общая сумма сделки оценивается в 450 миллионов евро.

Тебас имеет репутацию болельщика «Реала».