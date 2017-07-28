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  • В случае перехода Неймара в «ПСЖ» футбольные власти Испании начнут расследование по нарушению ФФП

В случае перехода Неймара в «ПСЖ» футбольные власти Испании начнут расследование по нарушению ФФП

28 июля 2017, 20:19
4

Президент Профессиональной футбольной лиги Испании Хавьер Тебас прокомментировал возможный трансфер Неймара в «ПСЖ».

«Мы обратимся в УЕФА, потому что это нарушает правила финансового фэйр-плей и правила конкуренции в Евросоюза. Если союз проигнорирует нашу апелляцию, обратимся в суды Швейцарии и Брюсселя. Может дойти до судов Франции и Испании», – сказал Тебас.

О возможности нарушения ФФП при переходе Неймара сообщил президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу. Позже стало известно о том, что парижский клуб может обойти запрет, оплатив трансфер через фонд катарских владельцев. Общая сумма сделки оценивается в 450 миллионов евро.

Тебас имеет репутацию болельщика «Реала».

Источник: Mundodeportivo
Испания. Примера Франция. Лига 1 Барселона ПСЖ Неймар
Комментарии (4)
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Serjoga
1501262539
Ну здесь, допустим, Французские власти должны вскрывать нарушения ФФП в данном случае! А судиться Испания может-никто не спорит!
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giluxa1963
1501266150
у барсы поджилки затряслись Неймар уйдет Месси уже не тот с кем играть
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portero
1501269996
озвучили сумму 222 ляма плюс агентские папику 40 лямов , еще прежним бонус ... да ппц посредников как всегда много....
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