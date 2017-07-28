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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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«Матч ТВ» закончил 2016 год с убытком в 1,7 миллиарда

28 июля 2017, 12:21
39

Чистый убыток «Национального спортивного телеканала» (оператор «Матч ТВ») по РСБУ в 2016 году вырос до 1,74 миллиарда рублей, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на базу «СПАРК-Интерфакс».

Стоит отметить, что 2016 год был первым полноценным годом для телеканала, который начал свою работу с ноября 2015 года.

«Матч ТВ» входит в «Газпром Медиа» (группа Газпромбанка). Медиа-бизнес в прошлом году был основным генератором убытков для Газпромбанка: от банковского бизнеса группа получила 74,1 миллиарда прибыли, от небанковского — 44,7 милиларда рублей убытков, в том числе 28,4 миллиарда из этой суммы приходится на медиа.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (39)
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Aleksandr_1986_Spb_
1501234391
Так а как в российских реалиях им быть прибыльными? Покупать права на показ ведущих чемпионатов и международных соревнований дорого. При этом все обычные зрители требуют чтобы показ был бесплатен. В Германии бесплатно Вам покажут только вторую Бундеслигу, региональные лиги и матчи убогих чемпионатов, типа России...Хотите смотреть Бундеслигу, ЛЧ, другие ведущие чемпионаты - подключайте платные каналы и смотрите...
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Одинокий волк Маквейд
1501234678
Хрен с ним, что убыточный, он постный и скучный.
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СШГЭС
1501235046
А кто ожидал прибыли?
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Сибирь за Спартак
1501235382
Зато Тина в полном порядке в ВИП-ложе, зенитовском шарфике, а убытки, так они государственные. Не мешайте красиво жить, не завидуйте.
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Svoysvoemubrat
1501235871
Это не убытки, а дотации государства, чтоб народ бесплатно смотрел футбол.
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Asbjorn
1501235910
Чего и следовало ожидать,тина,давай продолжай в том же духе
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Huberman
1501236372
Так а на чём им зарабатывать? Интерес к футболу до 10% в целом по стране не дотягивает. Тут хоть весь футбол платным сделай, всё равно не окупишь и части денег потраченых на права показа ведущих чемпионатов.
И убытки эти не Матч ТВ, а государства, которое и создало и финансирует этот канал.
В целом можно спрогнозировать, что после убыточного ЧМ-2018(а он таковым будет,не сомневайтесь) холдинг либо будет расформирован и вновь футбол вернется на нтв, либо останется пара тематических каналов полностью платных!
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Бугимен
1501237267
Деньги меньше надо профукивать, генеральному директору «Матч ТВ» Тине Канделаки и убытков не будет.
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PNZ1985
1501237913
ниче, тарифы жкх с июля уже выросли)
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порт
1501240725
Ай да Валерка, ай да молодец. И свалил то во время.
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