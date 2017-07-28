«Матч ТВ» закончил 2016 год с убытком в 1,7 миллиарда

Чистый убыток «Национального спортивного телеканала» (оператор «Матч ТВ») по РСБУ в 2016 году вырос до 1,74 миллиарда рублей, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на базу «СПАРК-Интерфакс».

Стоит отметить, что 2016 год был первым полноценным годом для телеканала, который начал свою работу с ноября 2015 года.

«Матч ТВ» входит в «Газпром Медиа» (группа Газпромбанка). Медиа-бизнес в прошлом году был основным генератором убытков для Газпромбанка: от банковского бизнеса группа получила 74,1 миллиарда прибыли, от небанковского — 44,7 милиларда рублей убытков, в том числе 28,4 миллиарда из этой суммы приходится на медиа.