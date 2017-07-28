Веденеев: «Зачем громить «Бней-Иегуду», а потом играть вничью с новичком РФПЛ?»

Главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев оценил предстоящие матчи «Зенита» и «Спартака» в третьем туре российской Премьер-лиги. Команде из Санкт-Петербурга предстоит встретиться с «Тосно», а «Спартак» сыграет с «Краснодаром» в Москве.

– Впереди у «Зенита» – «Тосно», у «Спартака» – «Краснодар». Почему ставите на победу красно-белых?

– По одной только причине. «Краснодар» провел тяжелейший матч в Лиге Европы с «Люнгбю», а «Спартак» в это время тренировался в спокойном режиме. Наш чемпион – быстрая команда, и особенно на высокой скорости работает атака, а «Краснодар» выложился на все сто процентов.

– «Зениту» матч Лиги Европы не помешает?

– Ключевые игроки «Зенита» вышли на поле во втором тайме – Дриусси, Паредес, Дзюба на троих провели меньше 90 минут. А Кузяев вообще не играл. Скамейка длинная, слава богу…

– Побаивается Манчини «Тосно»?

– Основная причина отсутствия ведущих игроков в стартовом составе была в том, чтобы к следующей игре Премьер-лиги силы лидерам команды сохранить. Не побаивается, а прекрасно понимает, что в чемпионате надо брать очки по максимуму, дорожить каждым.

Зачем громить клуб «Бней-Иегуда» с теннисным счетом, а потом играть вничью с новичком РФПЛ? Мы подобное уже проходили. Тем более что голы сейчас всем без исключения командам нашей премьер-лиги даются не без труда. Десять человек в обороне, а нападающие играют строго между линией своей штрафной и центральной линией поля! «Фантастический» футбол. Поэтому Манчини все правильно сделал…