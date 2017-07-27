Буффон: «Почему Неймар стоит не 600 миллионов?»

Вратарь итальянского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал информацию о готовящемся переходе нападающего «Барселоны» Неймара во французский «ПСЖ» за более чем 200 миллионов евро.

«Я перестал понимать, на каком основании стали оцениваться футболисты. Полагаю, стоимость определяют те, кто владеет деньгами. Сегодня кто-то стоит 10 миллионов, а завтра будет стоить 100. Должен быть какой-то предел, какая-то система.

Если Неймар стоит 200 миллионов, то почему не стоит 600? Какое-то это все ненатуральное. Вспоминаются слова моего дедушки, что шар, если его бесконечно надувать, когда-нибудь обязательно лопнет», – сказал итальянец La Gazzetta dello Sport.

«Бомбардир» ранее писал, что «ПСЖ» и Неймар уже договорились об условиях личного контракта.