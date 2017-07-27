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Буффон: «Почему Неймар стоит не 600 миллионов?»

27 июля 2017, 16:13
20

Вратарь итальянского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал информацию о готовящемся переходе нападающего «Барселоны» Неймара во французский «ПСЖ» за более чем 200 миллионов евро.

«Я перестал понимать, на каком основании стали оцениваться футболисты. Полагаю, стоимость определяют те, кто владеет деньгами. Сегодня кто-то стоит 10 миллионов, а завтра будет стоить 100. Должен быть какой-то предел, какая-то система.

Если Неймар стоит 200 миллионов, то почему не стоит 600? Какое-то это все ненатуральное. Вспоминаются слова моего дедушки, что шар, если его бесконечно надувать, когда-нибудь обязательно лопнет», – сказал итальянец La Gazzetta dello Sport.

«Бомбардир» ранее писал, что «ПСЖ» и Неймар уже договорились об условиях личного контракта.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Италия. Серия А Ювентус Барселона ПСЖ Буффон Джанлуиджи Неймар
Комментарии (20)
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Байкал-Сибирь
1501161271
Великий Буффон, Легенда!
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Майор Дзагоев
1501161574
Умные слова великого человека и футболиста
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DeutschlandUberAlles
1501165208
В точку буффонищще!
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acer2003
1501167826
Прав Буффон, навсегда 100%
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OfaZavr
1501170471
Всё верно. Совсем из ума выжили с такими ценами.
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Одинокий волк Маквейд
1501171318
Не игрок стал дороже, а деньги становятся дешевле. Печатный станок работает круглосуточно, заваливая мир кредитами из крашеной резанной бумаги, не обеспеченной золотом. Мбаппе в годы Месси будет стоить больше миллиарда.
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Britan
1501171893
Вот он, здравомыслящий человек! А то с ума все посходили.
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СШГЭС
1501172196
По К. Марксу: 1) деньги есть товар, стихийно выделившийся из мира товаров на роль всеобщего эквивалента; 2) полноценными деньгами являются золото или серебро; 3) бумажные деньги есть заменители полноценных денег; 4) снижение стоимости денег приводит к росту товарных цен товаров, а увеличение — к повышению. Но К. Маркс первым сформулировал в качестве закона зависимость денежной массы от суммы товарных цен и скорости обращения, т.е. предложил формулу денежного обращения. Как все сторонники металлизма, он считал, что только наличие золота в обращении может обеспечить соизмеримость товаров.
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Сибирь за Спартак
1501172623
Снежный ком катится с горы, увеличиваясь в размерах. А внизу - обрыв.
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Svoysvoemubrat
1501173103
Мудрый дедушка был у Буффона, правильного внука вырастил. Вот Дзюбу бабушка воспитывала, похоже.
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