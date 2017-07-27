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  • Мутко поддержал возвращение судей Вилкова, Иванова и Федотова в категорию «Про»

Мутко поддержал возвращение судей Вилкова, Иванова и Федотова в категорию «Про»

27 июля 2017, 09:41
8

Президент РФС Виталий Мутко поддержал предложения Департамента судейства и инспектирования о некоторых изменениях в списках судей высшей группы. В соответствии с «Правилами внутренней ротации судей и ассистентов судей категории «Про» и категории «А», входящих в высшую группу судей», утвержденных Постановлением Исполкома РФС №178/23 от 07 марта 2017 года, в категорию «Про» возвращены следующие арбитры:

Вилков Михаил, судья ФИФА (Нижний Новгород);

Иванов Сергей, судья ФИФА (Ростов-на-Дону);

Федотов Игорь, Всероссийская категория (Москва).

Сообщается, что в категорию «Про» также возвращен инспектор Александр Гвардис (Калининград).

Источник: Футбольные арбитры России
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий Гвардис Александр Вилков Михаил Федотов Игорь Иванов Cергей
Комментарии (8)
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МАКАРШВЕД
1501142799
Вилкова зря вернули, судья еще тот....
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Diesel133
1501143050
три слепых пидораса, нахер они не нужны
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BRO_football
1501147485
Легко отобрали, легко вернули. Зачем? Проще новых судей обучить, чем возвращать этих продажных.
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Диктор
1501148989
Куда нашему футболу без коррупции,главные продажные твари возвращаются.
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Тазит
1501149239
А детали будут? Кому? Сколько?
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XaXatyn
1501152964
Надо быть полным Мудко чтобы их вернуть обратно , да еще и так быстро ! Не успели их убрать , а они оп и исправились ! Опять жди голов из не откуда !
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АЛЕКС 58
1501161182
Нет слов!!! Только матерные!
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