Мутко поддержал возвращение судей Вилкова, Иванова и Федотова в категорию «Про»

Президент РФС Виталий Мутко поддержал предложения Департамента судейства и инспектирования о некоторых изменениях в списках судей высшей группы. В соответствии с «Правилами внутренней ротации судей и ассистентов судей категории «Про» и категории «А», входящих в высшую группу судей», утвержденных Постановлением Исполкома РФС №178/23 от 07 марта 2017 года, в категорию «Про» возвращены следующие арбитры:
Вилков Михаил, судья ФИФА (Нижний Новгород);
Иванов Сергей, судья ФИФА (Ростов-на-Дону);
Федотов Игорь, Всероссийская категория (Москва).
Сообщается, что в категорию «Про» также возвращен инспектор Александр Гвардис (Калининград).
Источник: Футбольные арбитры России