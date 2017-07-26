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  • Слуцкий заявил, что этим летом «Халл Сити» пополнится еще как минимум пятью футболистами

Слуцкий заявил, что этим летом «Халл Сити» пополнится еще как минимум пятью футболистами

26 июля 2017, 16:12
6

Главный тренер английского «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился планами команды на оставшееся время трансферной кампании, которая завершится 31 августа.

«На данный момент наша команда не обладает достаточной скамейкой, но зато есть характер. В ближайшее время к нам присоединятся еще как минимум пять человек. В первые дни августа должны прибыть трое новичков. А потом ожидается появление именитого футболиста, которого мы планируем взять в аренду. В конце трансферного периода возможны чудеса», – заявил россиянин.

26 июля стан «тигров» пополнил чешский защитник Ондрей Мазух.

Источник: YouTube
Англия. Чемпионшип Халл Сити Слуцкий Леонид
Комментарии (6)
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spartak_88
1501079148
Игоря что ли в Аренду возьмет???
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xLINDAx
1501079567
Давай, Лёня..давай..удачи тебе...
Ответить
forward33
1501079581
Ждём десант из Челси
Ответить
UniQueLO
1501079923
Мозеса или Реми возьмут в аренду? Игроки известные, да и ко двору явно придутся.
Ответить
Алек_Ага
1501081150
Пропал "Халл сити" , совсем пропал. Вначале распродадут лидеров для оптимизации модели, затем соберутся в раздевалке и начнут скандировать хором "Мы Овно!"
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VSt
1501081576
Посмотрим на урожай. Соберут кого-нибудь - кто ко двору, кто мимо кассы.
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