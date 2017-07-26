Слуцкий заявил, что этим летом «Халл Сити» пополнится еще как минимум пятью футболистами

Главный тренер английского «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился планами команды на оставшееся время трансферной кампании, которая завершится 31 августа.

«На данный момент наша команда не обладает достаточной скамейкой, но зато есть характер. В ближайшее время к нам присоединятся еще как минимум пять человек. В первые дни августа должны прибыть трое новичков. А потом ожидается появление именитого футболиста, которого мы планируем взять в аренду. В конце трансферного периода возможны чудеса», – заявил россиянин.

26 июля стан «тигров» пополнил чешский защитник Ондрей Мазух.