«Халл Сити» усилился игроком «Спарты» Мазухом

Как ранее и анонсировал «Бомбардир», защитник чешской «Спарты» Ондрей Мазух перешел в стан английского «Халл Сити», который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий. Детали контракта с «тиграми» на данный момент не разглашаются.

«Это прекрасный шанс для меня, за который я благодарен «Халлу». Спасибо всем, кто участвовал в этой сделке. Жду с нетерпением старта Чемпионшипа», – сказал чех.

За пражский коллектив Мазух выступал с 2015 года, куда пришел из украинского «Днепра».