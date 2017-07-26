Туран может перейти из «Барселоны» в «Галатасарай»

Полузащитник испанской «Барселоны» Арда Туран в текущее трансферное окно может оказаться в турецком «Галатасарае». Стамбульцы намерены взять футболиста в аренду. Соответствующее предложение уже отправлено каталонцам.

За сезон аренды в «Галатасарае» Туран получит 4 миллиона евро, сообщает СОРЕ. Ранее появлялась информация, что хавбек в ближайшее время Каталонию не покинет.

Игрок уже выступал за турецкий клуб с 2004 по 2011 годы, проведя за них 130 матчей и забив 29 голов.

В минувшем сезоне Примеры Туран сыграл в 18 матчах, отметился тремя голами и двумя результативными пасами.