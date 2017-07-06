Туран продолжит выступать за «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран не покинет каталонский клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщил агент турецкого футболиста Ахмет Булут.

«Контракт Турана с «Барселоной» рассчитан еще на три года. Он останется. 12 июля Арда начнет предсезонную подготовку вместе с командой. Больше мне сказать нечего», – отметил агент.

Ранее появилась информация, что «Барселона» этим летом намерена расстаться с 30-летним хавбеком.

В прошедшем сезоне чемпионата Испании Туран провел 18 матчей, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.