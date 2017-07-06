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    Туран продолжит выступать за «Барселону»

    Полузащитник «Барселоны» Арда Туран не покинет каталонский клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщил агент турецкого футболиста Ахмет Булут.

    «Контракт Турана с «Барселоной» рассчитан еще на три года. Он останется. 12 июля Арда начнет предсезонную подготовку вместе с командой. Больше мне сказать нечего», – отметил агент.

    Ранее появилась информация, что «Барселона» этим летом намерена расстаться с 30-летним хавбеком.

    В прошедшем сезоне чемпионата Испании Туран провел 18 матчей, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.07.2017 01:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 6 июля 2017, 02:30

      и нах он нужен?

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