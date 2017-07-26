Чанов: «ЦСКА всегда превозмогает трудности»

Тренер вратарей Вячеслав Чанов не считает, что у ЦСКА на старте сезона есть проблемы с физической подготовкой. По его мнению, столичной команде потребуется усиление, если в клубе рассчитывают не провалиться осенью.

Напомним, что в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ЦСКА обыграл на выезде АЕК со счетом 2:0.

– Показалось, что ЦСКА почти не бежал. Команда без сил?

– Я бы так не сказал. Вспомните, как Чалов опережал соперников из раза в раза, он ведь мог и забить в одной из таких ситуаций. Мне кажется, скорость у нашей команды была хорошая.

– Что ЦСКА необходимо сделать, чтобы не провалиться этой осенью?

– Всем понятно, что команде нужны усиления. А игра наладится. В данной ситуации мы можем только следить за ситуацией со стороны.

– Просто соперник в следующем раунде квалификации ЛЧ будет куда серьезнее.

– Вот тогда мы и посмотрим, что ждет ЦСКА. По крайне мере, мы сможем конструктивно рассуждать о шансах на выход в групповой этап после того, как у знаем имя соперника. По следующему раунду. Тогда и сравнить игру армейцев «тогда и сейчас» будет можно.

– По-вашему, ничего страшного для ЦСКА в скомканном старте сезона нет?

– Абсолютно. Команда всегда превозмогает трудности. По ходу матча, по ходу сезона. Чтобы команда играла всегда по высшему разряду – ну не знаю, такое только в хороших снах бывает. А это ведь футбол, борьба идей, личностей, команд.