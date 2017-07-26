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    Чанов: «ЦСКА всегда превозмогает трудности»

    Тренер вратарей Вячеслав Чанов не считает, что у ЦСКА на старте сезона есть проблемы с физической подготовкой. По его мнению, столичной команде потребуется усиление, если в клубе рассчитывают не провалиться осенью.

    Напомним, что в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ЦСКА обыграл на выезде АЕК со счетом 2:0.

    – Показалось, что ЦСКА почти не бежал. Команда без сил?

    – Я бы так не сказал. Вспомните, как Чалов опережал соперников из раза в раза, он ведь мог и забить в одной из таких ситуаций. Мне кажется, скорость у нашей команды была хорошая.

    – Что ЦСКА необходимо сделать, чтобы не провалиться этой осенью?

    – Всем понятно, что команде нужны усиления. А игра наладится. В данной ситуации мы можем только следить за ситуацией со стороны.

    – Просто соперник в следующем раунде квалификации ЛЧ будет куда серьезнее.

    – Вот тогда мы и посмотрим, что ждет ЦСКА. По крайне мере, мы сможем конструктивно рассуждать о шансах на выход в групповой этап после того, как у знаем имя соперника. По следующему раунду. Тогда и сравнить игру армейцев «тогда и сейчас» будет можно.

    – По-вашему, ничего страшного для ЦСКА в скомканном старте сезона нет?

    – Абсолютно. Команда всегда превозмогает трудности. По ходу матча, по ходу сезона. Чтобы команда играла всегда по высшему разряду – ну не знаю, такое только в хороших снах бывает. А это ведь футбол, борьба идей, личностей, команд.

    Источник: «Советский спорт»

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    26.07.2017 10:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 26 июля 2017, 10:31

      Удачи ЦСКА!!!

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