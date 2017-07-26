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Масалитин: «В ЦСКА нужна конкуренция, но без иностранцев»

26 июля 2017, 09:55
3

Чемпион СССР в составе московского ЦСКА Валерий Масалитин считает, что столичному кругу будет непросто пробиться в основной групповой этап Лиги чемпионов, если команда не сможет улучшить свою игру в оставшееся время. По его словам, команде нужна конкуренция, но не стоит для этого прибегать к покупке иностранных футболистов.

Напомним, что в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ЦСКА обыграл на выезде АЕК со счетом 2:0.

– ЦСКА готов пройти два отборочных раунда на пути к групповому турниру?

– По игре с АЕКом тяжело говорить – ведь во втором раунде соперник у ЦСКА будет куда серьезнее. Начали ведь армейцы даже этот матч ни шатко, ни валко, впереди ничего не получалось – хорошо, что в раздевалку забили. Надо прибавлять в движении мяча. Остроты ведь не было в первом тайме, действовали также, как в проигранном матче с «Локомотивом». Так играть нельзя, но мы ведь не знаем, под нагрузкой ли находятся футболисты или наоборот Гончаренко недогрузил их на сборах.

– Если коротко, то в чем отличие нынешнего ЦСКА от команды Слуцкого?

– Особой разницы нет. Гончаренко стал играть схему 3-5-2, у Слуцкого были и другие варианты. Помните, как Слуцкий насыщал среднюю линию, когда на острие играл один Муса.

– Какую роль вы отводите ЦСКА в гонке за чемпионство?

– Я ожидал более яркой игры от ЦСКА на старте сезона. Состав сохранили, люди знают друг друга. Игра ЦСКА весной вселяла оптимизм, а сейчас уже четыре мяча пропустили в двух матчах чемпионата. Игра в защите сейчас – это «непонятка», ошибок много. Тревожно было даже перед матчем в Афинах. Нужна конкуренция, но при этом надо поубавить количество иностранцев. Со скамейки они усилить игру не могут, речь об Оланаре и Миланове, например. Спасибо им, но лучшие свои матчи они в ЦСКА уже провели.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов ЦСКА Масалитин Валерий Гончаренко Виктор
Комментарии (3)
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Barsuk52
1501054212
в уска всегда было много россиян так что качественные недорогие лигионеры не вредят армейцам
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Nerlinger
1501056848
А откуда же конкуренция возьмётся??? Васька с Лёшкой между собой конкурировать будут?
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InterMilLano1908
1501058677
поубавить инострранцев?! в основе играют 3, в запасе 2.....Он о чем вообще?! В последнее время какую то чушь несет
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