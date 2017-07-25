Врач сборной России: «Над Файзулиным смеются только полные идиоты»

Член медицинского штаба сборной России Эдуард Безуглов прокомментировал ситуацию с восстановлением полузащитника Виктора Файзулина. 31-летний игрок «Зенита» не выходил на поле в официальных играх с сентября 2015 года.

«Файзулин уже крутил велосипед, бегал, но в самой финальной точке колено опять отекло. Теперь все заново. Раз за разом. Над Витей смеются только полные идиоты. По сути, это трагедия в карьере очень хорошего игрока и настоящего профи. Да, случилась проблема с коленом, неудачно провели операцию. Где тут повод для шутки? В том, что он деньги зарабатывать продолжает и не уходит? Вопрос вообще не в финансах. Он вернуться мечтает, играть. Мы все хотели бы верить, что шансы есть. Точно можно сказать, что Файзулин — человек, который не сдастся», — сказал Безуглов.

Последним на данный момент матчем с участием Файзулина является встреча девятого тура РФПЛ-2015/16 «Зенит» – «Амкар» (1:1).