Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Врач сборной России: «Над Файзулиным смеются только полные идиоты»

Врач сборной России: «Над Файзулиным смеются только полные идиоты»

25 июля 2017, 21:42
19

Член медицинского штаба сборной России Эдуард Безуглов прокомментировал ситуацию с восстановлением полузащитника Виктора Файзулина. 31-летний игрок «Зенита» не выходил на поле в официальных играх с сентября 2015 года.

«Файзулин уже крутил велосипед, бегал, но в самой финальной точке колено опять отекло. Теперь все заново. Раз за разом. Над Витей смеются только полные идиоты. По сути, это трагедия в карьере очень хорошего игрока и настоящего профи. Да, случилась проблема с коленом, неудачно провели операцию. Где тут повод для шутки? В том, что он деньги зарабатывать продолжает и не уходит? Вопрос вообще не в финансах. Он вернуться мечтает, играть. Мы все хотели бы верить, что шансы есть. Точно можно сказать, что Файзулин — человек, который не сдастся», — сказал Безуглов.

Последним на данный момент матчем с участием Файзулина является встреча девятого тура РФПЛ-2015/16 «Зенит» – «Амкар» (1:1).

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Файзулин Виктор
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
сасас
1501008387
Здоровья!
Ответить
Freyk
1501008755
Смеются не над Файзулиным, а над теми, кто продолжает выплачивать ему зарплату. Никто же не спорит, что если Виктор сумеет поправиться, он сможет вновь выходить на поле, контракт всегда можно заключить заново. Но платить миллионы футболисту, который 2 года вообще не принимает никакого участия в жизни клуба — это полный бред.
Ответить
sochi-2013
1501009095
Из какого фонда ему больничный оплачивают?
Ответить
С@НЁК.
1501009175
Здоровья Фаза!
Ответить
ufos73
1501009845
Где эт он вычитал, что смеются над травмой? Чел 2 года не играет и заработал лямлв 5, и еще заявления, типа Зина с нетерпением ждет возвращения Фазы. Зачем? Что бы сослать его в дубль команды? Ща заминусуют, но это списанный, в самой Зине, материал
Ответить
romario605
1501011386
Считают деньги чужие, только те, кто сам ничего добиться не может! Зависть руководит этими людьми! Мне хватает, того, что я сам зарабатываю! Не стремлюсь к миллионам, главное не в деньгах, далеко! Более взрослые это понимают, а те кто имеет миллионы, не факт что счастливее тех, кто живет от зарплаты, до зарплаты.
Ответить
zico2205
1501016474
Кто играл- знает, что такое травма колена(мениск,кресты и т.д.)...Для многих-конец карьеры ...В том числе увы и для меня было...
Ответить
Павел Амурский
1501021805
В основном, из спартака.
Ответить
Gullit 76
1501050671
Незаменимым он никогда не был,но это нужный винтик в машине Зенита и сборной. Выздоравливай!
Ответить
СШГЭС
1501050905
Никто над ним не смеется, все его списали.
Ответить
Главные новости
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
20:53
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
20:44
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
20:27
9
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
20:07
1
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
19:52
1
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
19:44
3
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
19:14
3
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
18:57
2
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
18:56
10
Семак запросил усиление для «Зенита»
18:47
11
Все новости
Все новости
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
19:44
3
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
19:14
3
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
18:56
10
Семак запросил усиление для «Зенита»
18:47
11
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
18:37
12
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
18:33
4
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
18:27
9
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
18:22
6
Лапочкин прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
18:15
5
«Можете заскринить»: агент Тюкавина сделал смелое заявление
17:45
5
Семак прокомментировал разгром «Динамо»
17:26
10
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
17:19
7
Соболев – о разгроме «Динамо»: «Был должок»
17:02
7
ФотоТюкавин улыбался и показывал стрелку после разгрома от «Зенита»
17:01
24
Защитник ЦСКА порвал «кресты» и выбыл до 2027 года
16:42
17
Определен лидер РПЛ по пробитым пенальти за последний год
16:36
28
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
16:29
РПЛ. «Зенит» легко разобрался с «Динамо» (3:0), у Соболева дубль
16:29
76
«Хочешь большую зарплату – иди, но играть будешь мало»: Наумов – Карпукасу перед трансфером в «Зенит»
16:25
3
Мостовой резко высказался о пенальти в ворота «Зенита»: «Вы что творите?»
16:16
23
Сутормин оценил трансферы Дзюбы и Кокорина в «Факел»
15:57
Федотов прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
15:43
24
ВидеоНа матче «Зенит» – «Динамо» случились неполадки с воротами
15:23
1
Семак объяснил уход Дркушича в «Эспаньол»
15:17
1
ВидеоСоболев оформил дубль в матче с «Динамо», забив с пенальти после ВАР
15:09
44
В «Факеле» отреагировали на новости о финансовых проблемах
14:59
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+