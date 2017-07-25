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    Врач сборной России: «Над Файзулиным смеются только полные идиоты»

    Член медицинского штаба сборной России Эдуард Безуглов прокомментировал ситуацию с восстановлением полузащитника Виктора Файзулина. 31-летний игрок «Зенита» не выходил на поле в официальных играх с сентября 2015 года.

    «Файзулин уже крутил велосипед, бегал, но в самой финальной точке колено опять отекло. Теперь все заново. Раз за разом. Над Витей смеются только полные идиоты. По сути, это трагедия в карьере очень хорошего игрока и настоящего профи. Да, случилась проблема с коленом, неудачно провели операцию. Где тут повод для шутки? В том, что он деньги зарабатывать продолжает и не уходит? Вопрос вообще не в финансах. Он вернуться мечтает, играть. Мы все хотели бы верить, что шансы есть. Точно можно сказать, что Файзулин — человек, который не сдастся», — сказал Безуглов.

    Последним на данный момент матчем с участием Файзулина является встреча девятого тура РФПЛ-2015/16 «Зенит» – «Амкар» (1:1).

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.07.2017 21:42
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 26 июля 2017, 09:35

      Никто над ним не смеется, все его списали.

      7
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 26 июля 2017, 09:31

      Незаменимым он никогда не был,но это нужный винтик в машине Зенита и сборной. Выздоравливай!

      0
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      Рейтинг: +113

      Ivan7107 26 июля 2017, 09:22

      хороший игрок, мог держать мяч, и вынослив, ждал его больше для сборной , но какой-то кошмар с ним, уже 31 год кажется что лечится уже лет 5

      0
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 26 июля 2017, 01:30

      В основном, из спартака.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 26 июля 2017, 00:01

      Кто играл- знает, что такое травма колена(мениск,кресты и т.д.)...Для многих-конец карьеры ...В том числе увы и для меня было...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +139

      vanchope34 > zico2205 26 июля 2017, 00:23

      Знакомо!

      1
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      Рейтинг: +5456

      Дядя Серёжа > zico2205 26 июля 2017, 05:44

      Я колено резал. П. Амурский - дебил.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 июля 2017, 22:41

      небось эту неудачную операцию наши костоломы делали

      0
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      Рейтинг: +103

      romario605 25 июля 2017, 22:36

      Считают деньги чужие, только те, кто сам ничего добиться не может! Зависть руководит этими людьми! Мне хватает, того, что я сам зарабатываю! Не стремлюсь к миллионам, главное не в деньгах, далеко! Более взрослые это понимают, а те кто имеет миллионы, не факт что счастливее тех, кто живет от зарплаты, до зарплаты.

      5
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 25 июля 2017, 22:32

      Желаю поправиться.

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 25 июля 2017, 22:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Где эт он вычитал, что смеются над травмой? Чел 2 года не играет и заработал лямлв 5, и еще заявления, типа Зина с нетерпением ждет возвращения Фазы. Зачем? Что бы сослать его в дубль команды? Ща заминусуют, но это списанный, в самой Зине, материал

      -4
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 25 июля 2017, 21:59

      Здоровья Фаза!

      2
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