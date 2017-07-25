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    Григорий Иванов: «Динамо» пока трудно после ФНЛ»

    Президент «Урала» Григорий Иванов вспомнил матч второго тура российской Премьер-лиги, в котором его команда обыграла «Динамо» со счетом 1:0. Он уверен, что столичные футболисты пока не адаптировались к скоростям, которые значительно выше в РФПЛ, чем в ФНЛ.

    Напомним, что в прошлом сезоне бело-голубые заняли первое место в Первенстве ФНЛ, вернувшись в высший дивизион российского футбола за один год.

    — Что почувствовали, когда случился столь необычный гол Георгия Чантурии?

    — Повезло! Но, как говорят в народе, везет сильнейшим! Завтра повезет «Динамо»! Сейчас это случилось с нами, чему мы очень рады. Будем работать, чтобы закрепить этот успех.

    — Со скамейки не показалось, что «Динамо» за год отвыкло от РФПЛ?

    — Конечно, «Динамо» пока трудно после ФНЛ. Они на эмоциях удачно отыграли матч со «Спартаком», но теперь в условиях рутины им надо привыкать к скоростям Премьер-лиги. Это все-таки не первый дивизион, где динамовцы уже за год привыкли к другому сопротивлению, где они довольно быстро и уверенно обеспечили себе повышение в классе, пройдя сезон на одном дыхании. Мы тоже через это прошли в 2013 году, когда дебютировали в РФПЛ. А сейчас «Динамо», по сути, сохранило тот же состав, добавив только опорного полузащитника Самбу Соу, который, к сожалению, в матче с нами получил травму, дай бог ему здоровья. А остальным приходится сейчас вновь привыкать к премьер-лиге. Но ребята в «Динамо» опытные, квалифицированные. Думаю, быстро адаптируются к новой реальности, начнут набирать очки и закрепятся в элите.

    Источник: Известия

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    25.07.2017 09:42
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +17733

      paracetamol 25 июля 2017, 15:39

      Тренер у них слабый, ФНЛный.

      0
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 25 июля 2017, 10:32

      Следующая игра многое покажет..трудно там будет, конечно - Ахмат в поряде на старте.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 25 июля 2017, 10:25

      Добрый день

      0
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > Берёза В. 25 июля 2017, 10:33

      И вам не хворать).

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 25 июля 2017, 10:08

      Линия атаки у Динамо однозначно сильнее,чем у многих борцов за 10-16 места, осталось что-то придумать с защитой и результат придет.

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      Рейтинг: +86

      orstho-68 > Pro100Kid 25 июля 2017, 10:16

      точно подмечено

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > Pro100Kid 25 июля 2017, 10:22

      Следующая игра в логове Главного Чечена....
      Что то на сердце неспокойно.
      Похоже,там не выигрывают((((((...

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 25 июля 2017, 09:47

      Свою главную игру со Спартаком ,они сыграли на отлично....скорей сего не восстановились ,впрочем ,как и Спартак ,сыгравший вничью...

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