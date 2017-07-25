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Григорий Иванов: «Динамо» пока трудно после ФНЛ»

25 июля 2017, 09:42
8

Президент «Урала» Григорий Иванов вспомнил матч второго тура российской Премьер-лиги, в котором его команда обыграла «Динамо» со счетом 1:0. Он уверен, что столичные футболисты пока не адаптировались к скоростям, которые значительно выше в РФПЛ, чем в ФНЛ.

Напомним, что в прошлом сезоне бело-голубые заняли первое место в Первенстве ФНЛ, вернувшись в высший дивизион российского футбола за один год.

— Что почувствовали, когда случился столь необычный гол Георгия Чантурии?

— Повезло! Но, как говорят в народе, везет сильнейшим! Завтра повезет «Динамо»! Сейчас это случилось с нами, чему мы очень рады. Будем работать, чтобы закрепить этот успех.

— Со скамейки не показалось, что «Динамо» за год отвыкло от РФПЛ?

— Конечно, «Динамо» пока трудно после ФНЛ. Они на эмоциях удачно отыграли матч со «Спартаком», но теперь в условиях рутины им надо привыкать к скоростям Премьер-лиги. Это все-таки не первый дивизион, где динамовцы уже за год привыкли к другому сопротивлению, где они довольно быстро и уверенно обеспечили себе повышение в классе, пройдя сезон на одном дыхании. Мы тоже через это прошли в 2013 году, когда дебютировали в РФПЛ. А сейчас «Динамо», по сути, сохранило тот же состав, добавив только опорного полузащитника Самбу Соу, который, к сожалению, в матче с нами получил травму, дай бог ему здоровья. А остальным приходится сейчас вновь привыкать к премьер-лиге. Но ребята в «Динамо» опытные, квалифицированные. Думаю, быстро адаптируются к новой реальности, начнут набирать очки и закрепятся в элите.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Динамо Урал Иванов Григорий
Комментарии (8)
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alex1951
1500965238
Свою главную игру со Спартаком ,они сыграли на отлично....скорей сего не восстановились ,впрочем ,как и Спартак ,сыгравший вничью...
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Pro100Kid
1500966531
Линия атаки у Динамо однозначно сильнее,чем у многих борцов за 10-16 места, осталось что-то придумать с защитой и результат придет.
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Берёза В.
1500967508
Добрый день
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xLINDAx
1500967967
Следующая игра многое покажет..трудно там будет, конечно - Ахмат в поряде на старте.
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paracetamol
1500986344
Тренер у них слабый, ФНЛный.
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